Pandémie – Deux morts du coronavirus à Antananarivo

Dans la capitale, deux décès liés au coronavirus sont annoncés et les statistiques en soixante-douze heures consécutives font état d’une hausse progressive du nombre de guéris.

Trente-trois guéris, vingt-sept nouveaux malades, six patients en état grave, deux morts. Tels sont les chiffres d’hier par rapport à la situation de la pandémie du coronavirus dans l’île. Tous les prélèvements jusque-là réalisés dans diverses localités sont analysés au niveau de trois laboratoires différents dans la capitale, où deux décès liés au coronavirus, viennent d’être rapportés. « Un homme de 42 ans et une femme de 63 ans sont décédés du coronavirus », selon la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana hier. Cette porte-parole du centre de commandement opérationnel de la lutte contre le covid-19 indique que ces patients ont été traités dans l’un des trois hôpitaux de la capitale abritant encore des malades du coronavirus. « C’est à l’hôpital de Befelatanana que ces deux cas de décès ont été enregistrés », indique la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana. Dans ce même établissement sanitaire, il ne reste qu’un malade en état grave. Le nombre des formes graves est en diminution car l’effectif total sur l’ensemble du territoire national est six actuellement. Un patient est sorti de cet état, et il n’en reste que cinq à Toamasina dont quatre au centre hospitalier de Morafeno et un autre au niveau de celui d’Analakinina. Le traitement à base de Tambavy CVO ou Covid-Organics, choisi par la majorité des malades hospitalisés, vient de faire vingt-huit guéris sur les trente-trois annoncés hier.

Stopper la propagation

Douze personnes sont jusque-là décédées du coronavirus et les autorités appellent à nouveau à la vigilance de tous. « En presque trois mois de vie en présence de la pandémie, le port de cache-bouche devait déjà rentrer dans les habitudes », affirme la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana. La transmission du coronavirus par les gouttes de salive fait penser à une prudence émanant de tout un chacun. « La responsabilité individuelle résulte d’un simple besoin de se protéger de la contamination à travers l’adoption des gestes barrières dont le port de cache-bouche, le respect de la distanciation sociale de 1 m, le lavage des mains au gel désinfectant à chaque tour d’horloge si possible. Barrer et stopper la propagation du coronavirus, c’est se conformer à ces gestes », poursuit la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana. Sur les vingt-trois nouveaux porteurs du covid-19 détectés, trois sont localisés à Mahajanga, deux dans la région Analanjirofo, dix-neuf à Antananarivo et un seul à Toamasina. En périphérie de la capitale, un habitant d’Ambohidratrimo et un autre à Ankadivoribe sont déclarés porteurs du coronavirus. Miandrarivo, Ampefiloha, Namontana et Manjakaray sont les quartiers connus dans la capitale, où des cas positifs de coronavirus ont été répertoriés. Tandis que huit-cent quatre-vingt-neuf malades restent en traitement, et quatre-cent dix-sept sont déjà guéris, jusqu’à hier.