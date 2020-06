Insuffisance rénale – Les malades lancent un SOS à l’État

Le traitement de la maladie rénale est coûteux, selon les malades. Ils demandent un allègement de la prise en charge et la gratuité de la dialyse.

Les membres de l’Association Rénale de Mada­gascar font un appel de détresse par rapport aux difficultés dans les soins de la maladie. Le traitement de la maladie rénale reste onéreux surtout durant le confinement. Cette situation est également conjuguée à la circonstance sanitaire dans le pays. « J’étais diagnostiquée, il y a trois ans de cela. Actuellement, l’insuffisance rénale est arrivée à un stade terminal, autrement dit, la maladie devient chronique. J’effectue une dialyse à peu près trois fois par semaine », témoigne Nirina Ravaorivoniarizaiarimanana.

Elle a adhéré à l’association depuis quelques mois et elle raconte les problèmes auxquels sont confrontés ceux qui souffrent de cette maladie actuellement. « Il y a d’un côté, les consommables et d’un autre, le matériel nécessaire à la machine lors de la dialyse. On a constaté que le coût a doublé pour les médicaments et le matériel. Un médicament qu’on achète à 10.000 ariary a augmenté deux fois plus que son prix normal », regrette-telle. En plus des médicaments, la dialyse reste coûteuse pour les patients. « Pour mon cas, je dois faire trois sessions par semaine. Une session coûte environ 200.000 ariary et les détails ne sont même pas inclus. Pour une semaine, on dépense environ 600.000 ariary », poursuit-elle. Les séances de dialyse ne sont pas complètes faute de moyen. « L’exigence de trois sessions de dialyse par semaine n’est parfois pas atteinte par certains malades. Dans ce cas, la maladie pourrait s’amplifier et le malade pourrait être hospitalisé », déplore Ravaorivo­niarizaiarimanana.

Allègement

Les membres de cette association demandent l’allègement des coûts des traitements de la maladie rénale. « Avec l’augmentation des prix de médicaments nécessaires, la santé des malades est en danger. Une dizaine de doléances a été recueillie par l’association et notre requête s’adresse surtout aux responsables étatiques. La plupart des malades n’ont plus les moyens financiers de suivre les traitements. De plus, on a déjà promis la gratuité de la dialyse », indique André Rajaonary, présidente de l’Association Rénale de Madagascar. Dans cette lancée, ils demandent l’allègement financier des soins. « Nous demandons à l’État à réduire le coût de l’équipement de soin de la maladie rénale, en facilitant l’importation des intrants », rajoute le président de l’Association. L’association compte environ une cinquantaine de membres. « Trente d’entre eux suivent des séances de dialyse et une dizaine a été transplantée », conclut le président.