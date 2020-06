Détournement – Un vol par virement bancaire déjoué

Joli coup de filet pour les hommes du commissariat de la sécurité publique (CSP1), d’Analakely. Deux employées d’une banque à Ankorondrano, quatre autres des agences d’Isotry et d’Antaninarenina, et leur présumé complice, un simple opérateur de taxiphone, se sont fait cueillir les 19 et 27 mai pour détournement de 20 millions d’ariary.

Le 13 mai, la somme avait été virée du compte de l’établissement d’Ankorondrano vers celui d’un client qui a immédiatement reçu l’appel d’un inconnu. Ce dernier lui avait expliqué qu’il s’agissait d’une erreur de versement. Il l’a prié de retirer l’argent et de le lui apporter en espèces aux 67 ha.

« Au cours de leur rencontre, l’escroc a fait tout pour persuader le client qui a demandé certaines pièces justificatives pour cette opération bancaire. Il a alors menacé le client dans le cas où celui-ci refuserait de lui rendre le pactole. Il change toujours de numéro à chaque appel », raconte le commissaire Ted Steven Randriamparany, chef du CSP1.

Les enquêteurs ont identifié à partir de l’interrogatoire des deux salariées de la société toutes les personnes soupçonnées de cette affaire.