Conjoncture – L’hécatombe se poursuit sur le front de l’emploi

Comme un symbole. À la veille de la rencontre entre les opérateurs du secteur privé et le président de la République, deux unités de production du groupe Ciel Textile à Antsirabe a réglé hier l’envoi en chômage technique de près de trois cents salariés. Durement touché par les bouleversements à l’échelle mondiale des chaines d’approvisionnement et de distribution, le textile continue de payer un lourd tribut au Covid-19. D’après le président du Groupement des entreprises franches et partenaires Hery Lanto Rakotoarisoa, entre 20 à 50% des employés sont actuellement en chômage technique ou partiel. Ce dernier a regretté que cette situation n’ait pas été abordée par Andry Rajoelina dimanche. «Au-delà du maintien de l’emploi, il est surtout question du maintien du pouvoir d’achat de ces personnes là et donc du soutien à la consommation en général», souligne-t-il.

L’avenir du secteur textile est suspendu à la reprise des commandes à l’international. Le projet de loi de finances rectificative table sur un repli de la branche textile de 5.1% contre une croissance de 10.5% dans la loi de finance initiale.