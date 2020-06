Concours – Harena Madagascar valorise le patrimoine national en photos

L’association Harena Madagascar se redécouvre à travers un concours de photographie qui s’annonce réunificateur. Apporter plus de visibilité et de valeur au patrimoine national.

L’association Harena Madagascar, reconnue pour sa promotion et sa valorisation du patrimoine national, lance un concours photographique unique. Le but étant de mettre en valeur la qualité exceptionnelle du patrimoine malgache, le tout en vue de favoriser sa sauvegarde et d’attirer l’attention sur les périls qu’il en court. De même, ce concours concerne le patrimoine sous toutes ses formes sur le territoire malgache. Le concours se déroulera du 09 Juin 2020 jusqu’au 09 Août 2020 inclus. De quoi largement occupé les férus de photographie de tous horizons, âgés de plus de 18 ans. Il s’agit d’un concours gratuit qui se destine surtout aux photographes amateurs souhaitant exposer leur vision de notre patrimoine nationale. Porté par une thématique bien précise, à savoir « le patrimoine malgache en péril », ce concours entend surtout contribuer à la valorisation et au respect de nos patrimoines matériels et immatériels. Honorer l’histoire, la culture et les valeurs qui régissent notre société, c’est principalement le leitmotiv qui se doit de nourrir l’âme patriotique de tous les malgaches en ce mois de juin. Actuellement, il parait important de mettre en avant la fierté nationale dans toute sa splendeur.

Un voyage pictural inédit

Une manière pour le public de faire découvrir et redécouvrir le patrimoine malgache à travers les clichés d’un simple citoyen qui souhaite perpétuer les valeurs de son histoire. Ce concours s’annonce ainsi comme un voyage exclusif à découvrir à travers la photographie. Que vous soyez dans les Hautes terres ou dans les autres provinces et autres régions de la Grande île, armez-vous d’un appareil photo et immortalisez la beauté de notre pays et de son patrimoine.

La photo doit être envoyée en pièce jointe à l’adresse e-mail « harenamadagasikara@gmail.com », au plus tard le 9 août 2020, ainsi qu’une version papier en format A4 qui devra être déposée au restaurant Au Bon Accueil, en bas de la Jirama Ambatonakanga. Avec un premier prix assez conséquent, le concours promeut ainsi la passion de tout un chacun pour la photographie. Chaque photo sera d’ailleurs évaluée selon la qualité artistique et technique de la prise de vue, l’originalité du sujet et la pertinence par rapport au thème. Le jury composé de professionnels du journalisme et de la photographie annoncera le résultat du concours le 5 septembre et toutes les photos de participation au présent concours seront visibles sur le site de l’association, « www.harenamadagasikara.org » et sur toutes les pages Facebook de l’association. De plus amples informations y sont disponibles.