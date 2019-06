Rugby – Championnat scolaire – Amorin’Imania réalise un doublé

La deuxième phase de zone du championnat national de rugby scolaire s’est déroulée à Fianarantsoa. Les garçons et les filles d’Amorin’Imania se qualifient pour la phase finale.

Après la première phase de zone dans l’axe côte Saphir à Toliara ce début juin, la deuxième phase de zone du championnat national de rugby scolaire s’est tenue ce samedi à Fianarantsoa. Quatre régions ont été représentées chez les filles catégorie des moins de 17 ans et seulement deux équipes chez les garçons moins de 15 ans. La deuxième phase du sommet national baptisée « Trophée Tsaradia » s’est déroulée au stade synthétique d’Ampasambazaha. La formation de la région d’Amoron’Imania a réalisé un doublé. Cette région a effectué un parcours sans faute avec trois victoires en trois rencontres et finit premier à l’issue d’un tournoi en formule tout le monde rencontre tout le monde. En premier match, Amoron’Imania a écrasé la Haute Matsiatra sur le score de 5 à 0. Elle a disposé par la suite de Vatovavy Fitovinany par 6 à 1 avant de laminer, en dernière rencontre, le Sud-est par 7 à 0. La région du Sud-est termine deuxième après une victoire face à Vatovavy Fitovinany (5-0), un match nul et vierge contre la Haute Matsiatra et une défaite devant Amoron’Imania. La région hôte et Vatovavy Fitovinany terminent respectivement troisième et quatrième au classement final.

Sans faute

Du côté des garçons, seulement deux régions ont été représentées et ont disputé le tournoi en matches aller et retour. L’équipe d’Amoron’Imania remporte les deux victoires sur le score 2 à 0 en aller et 5 à 1 au retour. « L’équipe du Sud-est a été disqualifiée pour avoir présenté quelques joueurs de plus de 15 ans dans sa formation », a confié un technicien du Malagasy Rugby responsable de l’organisation technique de ce championnat scolaire de rugby. A

l’issue de la phase de zone à Fianarantsoa, Amorin’ Imania défendra alors ses couleurs à la phase finale du championnat national. Le Sud-ouest et Amoron’Imania sont donc les qualifiées des deux premières zones. Trois phases de zone sont encore prévues avant la grande finale programmée en marge des championnats nationaux de sport scolaire à Toamasina en octobre.