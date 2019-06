Rallye yacco visca power – Et de deux pour Rivo et Ando

Deuxième victoire de la saison pour Rivo et Ando, malgré leurs déboires de samedi après-midi. Les équipages Boana-Ny Anjara et Tahina-Mijoro complètent le podium.

Les frères Randrianari­vony reviennent de loin. En difficulté vendredi (ndlr : cinquièmes du général après trois spéciales), puis victimes d’un accident samedi, ils ont tout de même arraché la victoire, à l’issue du Rallye Yacco Visca Power.

Il s’agit de la deuxième victoire de l’année pour Rivo et Ando (Subaru Impreza). Une victoire caractérisée par leur combativité et leur courage. Après avoir attaqué très fort durant la deuxième journée de samedi, ils ont entamé la super-spéciale sur le circuit TMF d’Ivato en position de leaders, en fin d’après-midi.

Cependant, ils sont partis à la faute dans cette ES10 et ont perdu leur avance face à leurs principaux rivaux, Hariandry Razakaboana et Ny Anjara Rajaonalisoa (Subaru Impreza). « Malheureusement, on est parti en tonneaux. La carrosserie était endommagé, mais il n’y a eu aucun pépin ni au niveau du châssis, ni des suspensions ni des trains et on a pu repartir dimanche », a résumé Rivo à l’issue de l’étape 2.

Après une telle mésaventure, certains auraient baissé de rythme, par peur d’un nouveau crash. D’autres auraient carrément jeté l’éponge.

Attaque à outrance

Mais les frères Randriana­rivony, eux, ont repris la course et ont continué à attaquer à outrance. Rapidement, ils ont retrouvé la première place.

« On a repris un avantage d’une vingtaine de secondes dans la matinée de dimanche. Après, on a juste géré », a rajouté Rivo, à l’arrivée finale. Vainqueurs de la précédente course en mai, le duo Boana-Ny Anjara s’est contenté de la seconde place cette fois-ci. Tahina Razafinjoelina et Mijoro Rakotoniaina ont complété le podium.

À noter que l’équipage Fred-Tahina (Subaru Impreza), leaders du championnat avant ce rallye, a abandonné. Idem pour Hery Rasoamaromaka et Lalà Rasanjison (Mitsubishi Lancer Evo X)

Chez les tout-terrains, la première position est revenue à Freddy Rakotomanga et Jimmy Rabenantoandro (Isuzu D-Max). Classés derrière Tahiana Andriama­nantena et Tahiry Rakoton­drazaka (Subaru Impreza) au général, ils ferment le top 5. Et enfin, chez les 2RM traction, Koloina Rakotomalala et Poussy Caillabet (Citroën Saxo), douzièmes du général, l’ont emporté. Un résultat probant pour cet équipage 100% féminin.