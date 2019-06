Législatives – L’opposition anéantie à Tsimbazaza

La CENI a publié, samedi, les résultats provisoires des élections législatives. Au regard du nombre de sièges comptabilisé provisoirement, l’opposition aura du mal à peser à l’Assemblée nationale.

Étouffée. L’opposition risque d’être inaudible à l’Assemblée nationale. Sauf revirement spectaculaire, les résultats provisoires des élections législatives annoncent une Chambre basse archi-dominée par les porte-étendards du pouvoir, avec une importante présence des indépendants.

Selon les chiffres provisoires, la somme des sièges que devraient obtenir les candidats du pouvoir et les indépendants, dépasse largement la majorité des deux tiers, au sein de l’institution de Tsimbazaza. En face, l’écu­rie « Tiako i Madagasikara » (TIM), avec probablement, moins d’une vingtaine de sièges, risque de ne pas faire le poids. Son chef de file ayant été finaliste de l’élection présidentielle et seule formation réputée opposante devant avoir des députés, le TIM devrait légiti­mement mener le front de l’opposition.

Tel un poids plume face à un poids lourd, les porte-fanions du TIM pourraient ne jouer qu’un rôle de figuration dans les batailles politiques à l’Assemblée nationale. Ses représentants à Tsimbazaza pourraient se réduire à assurer la survie politique du parti et de son leader, Marc Ravalomanana. Une survie politique que des partis comme le « Malagasy tonga saina » (MTS), pourraient avoir en tête. Roland Ratsiraka, son chef de file est provisoirement en tête, à Toamasina.

Avec plus de quatre-vingt sièges provisoirement acquis, le pouvoir a largement une majorité qui lui permettra de faire passer aisément toutes ses initiatives de loi. L’Exécutif devrait, par ailleurs, avoir un nombre suffisant de soutien à Tsimbazaza, pour le préserver de tout attentat politique.

Il faut le vote des deux tiers de l’Assemblée nationale pour un empêchement du président de la Répu­blique, ou sa mise en accusation devant la Haute cour de justice (HCJ). Il en est de même pour intenter une motion de censure contre le gouvernement.

Il faudra, néanmoins, une discipline de parti solide. Avoir une majorité confortable à la Chambre basse pourrait, également, préserver le chef de l’État des décisions politiques délicates comme le remplacement du gouvernement.

Carte blanche

Pour s’en délester, le locataire d’Iavoloha pourrait être tenté d’activer une fronde venant de ses députés. Gagner les deux tiers de l’Assemblée nationale ne sera pas, non plus, difficile pour le pouvoir. Il lui suffira de puiser dans les rangs des indépendants qui devraient gagner une cinquantaine de sièges.

Plusieurs candidats indépendants en tête des résultats provisoires ont soutenu la candidature d’Andry Rajoelina, durant la présidentielle. Ils rejoindront, probablement, les rangs du pouvoir une fois à la Chambre basse.

« Pour exister politiquement à l’Assemblée nationale, il faut faire partie d’un groupe parlementaire, surtout lorsque la configuration est déjà prédéfinie comme maintenant », témoigne un ancien député indépendant. Il avance que des élus indépendants pourraient former leur propre groupe parlementaire.

« C’est une éventualité. Seulement, il est difficile pour un indépendant de s’opposer au pouvoir sauf si, réellement, il en a la conviction », ajoute l’ancien élu. La versatilité des indépendants au gré des intérêts politiques et financiers a, toutefois, été l’une des raisons de l’instabilité de la précédente Assemblée nationale.

Ce qui a aussi, fortement, terni l’image de l’institution. Le futur visage de la Chambre basse indique, du reste, que le pouvoir aura carte blanche dans ses actions.

Le Sénat, toujours sous la menace d’une dissolution ou d’une réduction d’effectif et avec un budget réduit au strict nécessaire, ne semble pas en mesure de jouer un contre-pouvoir. Il semble que seule l’opinion publique puisse jouer le rôle de « garde-fou », des actions des décideurs étatiques.

À condition qu’ils soient à l’écoute. Le fort taux d’abstention aux législatives devrait, toutefois, faire office d’un premier rappel à l’ordre.