TOURNOI INTER-UNIVERSITAIRE – U-Excel est là pour les passionnés des concours

U-Excel se tiendra à Madagascar pour la première fois. Il s’agit d’un concours inter universitaire à but éducatif, se basant sur le logiciel: « Microsoft Excel ». D’après l’organisateur, les amateurs de ce logiciel sont appelés à participer aux concours que ce soient des universitaires ou pas. Or, seuls les étudiants à l’Université pourront devenir des finalistes. Le concours se fera pendant trois samedis. Mais avant la date de la compétition, pour mieux préparer les concourants, une phase d’entrainement est prévue pour eux. Pour la date du 10 et 17 juin 2023 les tournois se produiront en ligne. Et le dernier samedi du 1er juillet, ce sera présentiel dans les locaux de l’Inscae. Le prochain gagnant du tournoi pourrait bénéficier d’un lot de 1 000 000 Ariary. Et une somme de 2 000 000 Ariary sera partagée par les tenants du deuxième à la huitième place. L’objectif principal de l’organisation est de permettre à plusieurs étudiants de se mesurer au niveau international, selon l’organisateur. Ce programme incite les jeunes étudiants malgaches à montrer leur savoir-faire dans l’Excel. Encore se perfectionner et à se démarquer des autres. Alors, les intéressés auront encore du temps pour s’inscrire car la date limite est prévue ce 7 juin 2023. Cette compétition est organisée par le FMWC (Financial Modeling World Cup) Madagascar. U-Excel représente une grande opportunité pour les étudiants malgaches. Le tournoi les prépare à participer au concours international MECC (Microsoft Excel Collegiate Challenge).