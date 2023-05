THE VOICE AFRICA – Joany Rakotomavo passe la première étape

Le représentant malgache s’en sort à l’audition à l’aveugle. Un avant-goût d’un possible succès malgache au « The Voice Africa ».

Le jeune Joany Rakotomavo a réussi à impressionner les jurys pendant sa prestation au « The Voice Africa 2023 », diffusée pendant ce mois de mai. Tout en interprétant la chanson de Sam Smith, intitulé Stay with me, ce talent prometteur de Madagascar a séduit deux jury dont Jaydee et Yemi, pendant les auditions à l’aveugle. « Je suis qualifié pour la prochaine étape Battle de The Voice Africa. Les dates du prochain round ne sont pas encore déterminées. Ce sera mon coach Yemi Alade qui choisira les morceaux que je vais interpréter pendant le battle. » selon Joany Rakotomavo. Les espoirs sont grands pour ce jeune candidat malgache. « J’ai participé à The voice Africa parce que chanter fait partie de mes plus grandes passions. Cette compétition serait pour moi une occasion de partager et montrer mes talents au monde entier. Mon plus grand souhait est de porter très haut les couleurs du drapeau malgache. Pour que le monde sache que Madagascar renferme des gens talentueux. Ce sera ma première scène au The voice et Dieu fera ce qui est meilleur » a partagé Joany Rakotomavo, un représentant de la Grande île au The voice Africa.

Sept candidats

Sept candidats représentent Madagascar dans ce prestigieux concours. À savoir, Dina Randriambalo­hery, Fabre Rakotozafy, Valimbavaka Herimanjaka, Fanoela Manatsoa Ratovo­son, Rinah Arifenitra et Joany Rakotomavo. L’un des candidats malgaches n’a pas encore passé à l’audition à l’aveugle. Pour l’étape du battle, Dina et Joany seront coachés par Yemi Alade. C’est Awilo Logomba qui guidera Manantsoa et Rinah pour les parcours à The voice. Avec Locko, Fabre est entretenu par ce dernier. Suivons avec patience la suite de parcours de ces jeunes représentants de la Grande île.