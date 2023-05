SUSPICION D’ARNAQUE – Des opérateurs malgaches se plaignent

Un dossier familier pour le microcosme judiciaire. Il s’agit d’une saga opposant un concessionnaire automobile à Ankorondrano à quelques opérateurs économiques locaux. Malgré la présence des plaintes réciproques, les supposés clients disent être de plus en plus victimes. Pour citer, l’un d’entre eux avait obtenu une voiture de luxe auprès du concessionnaire en échange d’un terrain. La parcelle a été revendue par l’acquéreur, le distributeur d’autos. Plus tard, il a retiré le véhicule du propriétaire. Des voitures vendues et reprises. C’est ce qui arriverait toujours aux acheteurs, en plus de plaintes déposées contre eux pour abus de confiance. Se sentant victimes d’arnaques et de pratiques frauduleuses liées à la vente et achat de voitures, ils s’en remettent à la section des recherches criminelles et affirment détenir toutes les preuves nécessaires pour manifester la vérité au procès. Ils constatent malheureusement que l’affaire s’embourbe lorsqu’il s’agit de leurs plaintes. La partie adverse, un ressortissant d’origine indienne, serait à l’extérieur, avec motif d’évacuation sanitaire.