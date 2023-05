C’est officiel. Le stade Makis d’Andohatapenaka qui hébergera l’Africa Women’s Cup du 20 au 28 mai prochain a reçu son homologation hier. C’était la décision que John Bosco Muamba, Responsable des compétitions auprès de Rugby Afrique a communiqué hier après avoir passé en revue tous les coins des installations à Andohata­penaka. « Je suis venu ici pour voir de près comment a été préparé le site avant que les matchs commencent. Il y a des petits manquements que j’ai évoqués avec les membres de la fédération. Tout n’est pas parfait mais d’ici samedi, j’espère que tout sera ok. En un mot le terrain est qualifié c’est-à-dire il est homologué pour abriter la coupe d’Afrique », confie John Bosco Muamba. Depuis la visite des trois ministres coach de la discipline de rugby aux JIOI de 2023 (la ministre de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle Gabriella Vavitsara Rahantanirina, le ministre de la Fonction Publique et du Travail Richard Jean Bosco Rivotiana, la ministre de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la Femme Princia Soafilira représentée par son directeur de cabinet Yan Wilfrid Ramananirina) vendredi dernier, les problèmes ne sont pas encore résolus (problème de l’électricité, l’eau…) Antsoniandro Andriano­rosoa, Dtn de Malagasy Rugby a expliqué que nous avons encore des problèmes au niveau des infrastructures surtout en ce qui concerne l’électricité et l’eau, nous lançons un appel à l’adresse des responsables concernés pour que ces problèmes soient résolus le plutôt.