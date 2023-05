RUGBY À XV- AFRICA WOMEN’S CUP – Madagascar débute contre le Kenya

En stage bloqué depuis le début de cette semaine, les ladies Makis de Madagascar continuent leur préparation biquotidienne sur le terrain annexe d’Andohatapenaka.

À quatre jours de l’ouverture de l’Africa Women’s Cup de rugby à XV féminin qui se jouera au stade Makis à Andohatapenaka du 20 au 28 mai, les porte-fanions de Madagascar continuent sans relâche leur préparation au temple du rugby à Andohata­penaka. Courses de vitesse, musculation, touche de balle, système d’attaque et défenses, dégagement, coups de pieds ont été mis en revue. En ouverture de sa coupe d’Afrique jouée à la maison, Madagascar débutera contre le Kenya ce samedi à partir de 15 heures. Sur le papier et au classement selon l’explication du Dtn de Malagasy Rugby Antsoniandro Andria­norosoa « l’Afrique du Sud occupe la première place, Mada­gascar est en deuxième position suivi par le Kenya troisième et le Cameroun quatrième ». Le premier match contre le Kenya a son importance capitale. C’est en fonction du résultat de cette rencontre que les protégées d’Alain Randriamihaja, coach de l’équipe nationale Makis dame pourront évaluer leur chance d’aller gagner le titre à la maison ou non. En cas de victoire, affronter le Cameroun en deuxième journée constitue une motivation de plus pour chercher une deuxième victoire de suite. Si ce cas se présente, la qualification pour le mondial du groupe B est déjà assurée (mondiale B). Ce championnat d’Afrique de rugby à XV féminin a un double objectif : le premier est le titre de champion d’Afrique et le second c’est aussi qualificatif à la coupe du monde dont le seul vainqueur représentera l’Afrique à la joute mondiale (mondiale A).

Forces et faiblesses

Joseph Berthin Rafalima­nana, responsable de la haute performance de toutes les équipes nationales malgaches de rugby a donné son avis: « les atouts et les forces de nos ladies Makis résident dans leur force. Elles sont vivaces et rapides. La majorité d’entre elles sont des mères. Elles ont vécu d’autres expériences en tant que mère donc elles n’ont peur de rien sur le terrain. La seule faiblesse que je peux évoquer c’est le gabarit ». Et Joseph Berthin Rafalimanana de continuer: « l’effet de surprise ne rend pas invincible, donc pour battre les adversaires sur le terrain, nos joueuses devront créer l’effet de surprise ». Quant à Antsoniandro Andrianorosoa, Dtn de Malagasy Rugby, il a expliqué que « Jouer à la maison devant son public est un atout non négligeable surtout sur son terrain habituel. Il y a aussi les alimentations habituelles. J’invite le public à venir nombreux pour soutenir notre équipe durant cette coupe d’Afrique ».

Calendrier des matchs

20 mai: Afrique du Sud contre Cameroun, Kenya contre Mada­gascar

24 mai: Afrique du Sud contre Kenya, Madagascar contre Cameroun

28 mai: Kenya contre Cameroun, Afrique du Sud contre Madagascar