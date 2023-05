OPL-Cosfa prend le dessus

Cosfa assure son match aller comptant pour les quarts de finale de l’Orange Pro League. Les Militaires ont défait par un but à rien les assureurs du Mama FC ce lundi au By-Pass Stadium. Toky Rakotondrabe offre la victoire à son équipe dès l’entame de la rencontre (12e). Ce but consolide sa position de leader en tant que meilleur buteur de cette quatrième édition de l’OPL avec huit réalisations. Les quarts retour et décisifs auront lieu les 27 et 28 mai.