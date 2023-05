Un comité multisectoriel vient d’être mis en place pour la lutte contre la vente d’aliments thérapeutiques. Ce comité est composé du ministère de la Justice, de la Gendarmerie, de la Police nationale, du ministère de l’Industrie, du commerce et de la consommation, et celui de la Défense nationale. Il lance ses activités avec la lutte contre la vente de Plumpy-Nut et de Plumpyt-Sup, utilisés dans le traitement des malnutritions aiguës, en informant la population sur les médicaments dont ils peuvent bénéficier, gratuitement. Il invitera, par la suite, la population à dénoncer ceux qui continuent à les vendre.