LUTTE CONTRE LA POLIOMYÉLITE – Des parents refusent de vacciner leurs enfants

Rebelote. Des agents de santé rencontrent des difficultés dans la réalisation de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Des parents refusent de faire vacciner leurs enfants, comme lors des précédentes campagnes de vaccination contre cette maladie paralysante. L’objectif est, pourtant, de vacciner tous les enfants de moins de cinq ans, pour éliminer cette maladie invalidante, et parfois, mortelle. Les parents n’ont pas assez d’informations sur ce vaccin. Ils ne sont pas convaincus que ce vaccin puisse protéger leurs enfants contre la poliomyélite. « On dit que ce vaccin est périmé ! ». « Ces vaccins ont un effet secondaire ! ». « C’est dans un centre de santé qu’on doit faire vacciner les enfants, et non dans un établissement scolaire ! », « Il n’y a plus de poliomyélite, alors, pourquoi ce vaccin ? », réagissent des parents. Au lieu d’expliquer à la population ce vaccin, ses avantages, et l’épidémie de poliomyélite qui ressurgit, la raison même de la campagne de vaccination, le ministère de la Santé publique préfère se « murer dans le silence ». Personne n’a le droit de parler aux journalistes, dans ce ministère, sans une autorisation. Aucun chiffre ne peut être dévoilé au public, à part les chiffres sur la Covid-19, apparemment. C’est le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) qui a alerté la population sur le retour de la poliomyélite. Il a rapporté près de deux cents cas, depuis 2020, face à la baisse du taux de couverture vaccinale, depuis l’épidémie de coronavirus. Tous les enfants doivent être vaccinés pour que chaque enfant ne soit plus atteint de paralysie. Pour convaincre les parents à faire vacciner leurs enfants, pour combattre cette maladie, ce ministère doit revoir son plan de communication.