JEUX CORPORATIFS – GASY MISAOMA – Six disciplines au programme

Sport de masse et de loisirs. Les compétitions dédiées aux sportifs non licenciés attirent de plus en plus les sociétés et associations… L’Association organisatrice d’animation et de rencontres sportives pour les non licenciés à Madagascar, créée en juin 2022 organisera un événement sportif, des Jeux corporatifs baptisé «Gasy Misaoma» les 3 et 4 juin au complexe sportif d’Ankatso. Six disciplines dont le foot à 7, le basketball, le volleyball mixte pour celles collectives et le tennis de table, la pétanque et le tennis pour les sports individuels seront au programme de cette édition inaugurale. «Le tournoi est ouvert aux sportifs non licenciés au sein des sociétés et associations. Ce sera une occasion pour les participants de consolider leur solidarité dans leur société ou association respective. L’évènement servira de vecteur de bien-être, de santé et de loisirs», a confié Koera Félix, président de l’association organisatrice. Pour lutter contre le mercenariat, «nous collaborons avec les techniciens des ligues d’Analamanga des disciplines concernées», souligne pour sa part, Landy Rojo Rakoton­dravony, responsable opérationnel et communication. L’organisateur a déjà distribué les invitations aux sociétés et associations de la capitale mais les inscriptions se poursuivent à Ampefi-loha au logement 262 Cité Ampefiloha.