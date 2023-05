DIPLOMATIE – Un Secrétaire d’État français chez Rajoelina

Un visiteur de marque au Palais d’État d’Iavoloha hier. Chrysoula Zacharopoulou, Secrétaire d’État auprès de la ministre française de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux, est venue rencontrer le chef de l’État Andry Rajoelina . Présent à Madagascar depuis le 14 mai pour assister à la 37e session du Conseil des ministres de la Commission de l’océan Indien (COI) qui débute ce jour, ce membre du gouvernement français s’est rendu chez le président de la République pour parler de la coopération entre les deux pays. «La délégation qu’elle conduit s’était déjà rendue à Mahajanga pour voir sur terrain la protection des mangroves qui sont fortement menacées dans région », selon le peu d’informations qui filtrent sur cette visite. Concernant le Conseil des ministres de la COI, c’ est l’instance décisionnelle de l’organisation. Madagascar dont le ministre des Affaires étrangères assure la présidence de cette organisation depuis 2022, accueille sa réunion annuelle au CCI Ivato ce jour. À l’agenda figurent, entre autres, le Plan de développement stratégique de la COI 2023-2033 ; les actions en faveur de la sécurité maritime en vue d’une nouvelle phase au programme MASE en soutien à l’architecture régionale de sécurité maritime, du climat notamment à travers la Commission des îles d’Afrique sur le climat, de la résilience côtière par le biais du projet RECOS, de l’économie bleue et circulaire, de la culture et de la formation professionnelle ou encore de la paix et de la stabilité.