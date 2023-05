CORRUPTION – Les poursuites sans égard de la conjoncture

Un faux débat. Tel est la réponse de Landy Mbolatiana Randriamanan-tenasoa, ministre de la Justice, s’agissant de la polémique sur l’opportunité de poursuite judiciaire, notamment, en matière de corruption et délits financiers en cette année électorale. “La Justice statut suivant la loi et de façon impartiale. Nous sommes dans un Etat de droit. Il est question d’application de la loi. Il s’agit d’un faux débat”, rembarre la garde des sceaux pour dire que l’appareil judiciaire ne tient pas compte de la conjoncture politique. La question s’est imposée, hier, en marge de la cérémonie d’installation des nouveaux membres du Pôle anti-corruption (PAC), d’Antananarivo, aux 67 hectares. La politique et l’appartenance ethnique sont les arguments de prédilection des acteurs politiques, ou même économiques, pour essayer d’échapper à une poursuite judiciaire. Des arguments exacerbés en cette année électorale. L’épisode de la convocation de Ahmad, ancien président de la Confédération africaine de football (CAF), au début du mois, par la branche territoriale du Bureau indépendant anti-corruption (BIANCO), a frappé l’opinion publique. La convocation de l’ancien boss de la CAF a été publiée sur les réseaux sociaux. En conséquence, une foule de partisans l’a accompagné jusqu’aux locaux du BIANCO de Mahajanga, le 2 mai. En parallèle Antoine Zafera Rabesa, une autre figure politique natif de la province de Mahajanga, a fait part de sa convocation par le BIANCO également. Une convocation à laquelle il n’a pas répondu au motif “de l’atmosphère politique tendue à la suite de la convocation de deux notables de Mahajanga”. Au début du mois toujours, Pierre Lenoble Navony, ancien président du Haut conseil de la défense de la démocratie et de l’État de droit (HCDDED), a été convoqué auprès de l’Inspection générale de l’Etat (IGE). Cette résistance apparente a attisé l’ire de Laza Andrianirina, directeur général du BIANCO. Il s’interroge, du reste, sur le mobile de cette publication de cette convocation qui est en principe “interdite puisqu’il s’agit d’un acte d’enquête”. Le patron du BIANCO s’interroge par ailleurs, “s’agit-il d’une incitation à la révolte et non-respect de l’Etat de droit ?”. Laza Andrianirina lui aussi soutient que le BIANCO “est un acteur judiciaire et non pas politique (…)”, et ajoute, “la temporalité judiciaire est différente de la temporalité judiciaire. La Justice ne tient pas compte des opportunités politiques”.