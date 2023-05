COOPÉRATION – Signature de l’Accord de pêche avec l’Union européenne en juillet

Le doute n’est plus permis. L’Accord sur la pêche thonière conclue avec l’Union européenne à la fin de l’année passée va entrer en vigueur au mois de juillet. « La signature officielle y afférente se fera au mois de juillet. Ce nouvel Accord remplacera celui qui a expiré le 31 décembre 2018. Madagascar peut s’attendre à une recette globale de douze millions d’euros contre sept dans la précédente configuration. Et un appui technique qui ira droit aux petits pêcheurs artisanaux d’un montant de 1,1 millions d’euros contre 750 000 dans le passé» a précisé Paubert Mahatante, ministre de la Pêche et de l’économie bleue hier à Ampandrianomby. En marge de la pose de la première pierre de deux futurs bureaux administratifs. L’un pour la Direction des études statistiques et de la planification, R+2 de vingt pièces, l’autre un R+2 de vingt-sept compartiments pour l’Autorité sanitaire halieutique, ASH, qui a fait parlé d’elle par la grève de son personnel en 2021 ayant failli anéantir les exportations de crevettes. Pour le ministre Paubert Mahatante, « ces deux nouveaux bâtiments devront résoudre les problèmes d’exiguïté dans laquelle vivaient les employés du ministère de la Pêche depuis des années. Ils auront un cadre plus spacieux pour mieux faire leur travail». Ces acquis ont été financés par le projet Swiofish 2 prônent la bonne gouvernance de la pêche et la croissance partagée. La consommation de poisson d’eau douce ou des fruits de mer des Malgaches oscille autour des 5 kilos par habitant par an. Une performance très en-deçà de la moyenne africaine.