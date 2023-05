BASKETBALL – DÉCÈS – L’ancien président de la Fmbb Rémi Rambeloson s’est éteint

Le monde du basketball est en deuil. Rémi Rambelo­son, ancien président de la fédération malgache du basketball de 1986 à1997 s’est éteint le 15 mai à l’âge de 83 ans. Professeur d’éducation physique et sportive, ancien Directeur du sport universitaire, ancien secrétaire général du comité olympique malgache au temps du président Roger Henri et ex-président de la Fédération malgache de Basket-Ball durant trois mandats, Rémi Rambeloson a été un homme de principe qui a aimé le respect de la discipline. Au moment où il a été le directeur du sport universitaire, c’était lui-même qui a été à la tête de la délégation pour diriger son équipe à l’extérieur comme au Japon par exemple. L’athlète Nicole Ramala­lanirina, la judokate Naina Cécilia ont été parmi les athlètes qui ont évolué sous son aile. Daniel Randriamaro, journaliste et ami proche de la famille, parle d’un homme strict dans le respect de la discipline. « Il aime mettre le point sur les i quand il s’exprimait. Sur sa couleur politique, c’était un Monima et conseil­ler politique au temps du Premier ministre Monja Roindefo ». La levée du corps de son domicile à Ambodifahitra PK 18, route Talata Volo­nondry et l’inhumation auront lieu ce vendredi. .