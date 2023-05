ASSASSINAT – Un lycéen et une femme écroués pour meurtre

Le parquet d’Antananarivo a placé en détention préventive une femme et un lycéen mineur. Ils sont les présumés coupables d’un meurtre odieux commis à Andavamamba.

Soupçonnés d’avoir perpétré un crime d’une gravité exceptionnelle, une femme, 22 ans, et un lycéen, 17 ans, ont été renvoyés derrière les barreaux, à la maison centrale d’Antanimora, hier. Leur inculpation concerne le meurtre abominable d’un jeune père de famille, le 29 avril, à Andavamamba. Le corps du défunt a été découvert ce jour-là dans un amoncellement d’ordures situé sur la berge du canal d’Andriantany. Il avait la peau dévastée par le feu. C’était la présence d’une meute de chiens en train de le dévorer qui avait attisé la curiosité des badauds. La cinquième section de la brigade criminelle (BC5) a diligenté une enquête. Elle a ciblé les deux suspects à travers son investigation. « La femme était la compagne de la victime, tandis que l’adolescent, son rival », indique la police. « Le défunt et la femme se sont aimés pendant deux ans et quelques. Il lui a loué une maison à Andavamamba. Plus tard, il n’arrive plus à payer le loyer. Cela leur a causé un problème. Leur mésentente continuait et la femme a trouvé un nouveau compagnon, le lycéen que l’autre ne connaissait pas », ajoute la source judiciaire.

Exécution

À cause de leur conflit non résolu, la femme projetait de mettre fin aux jours de sa source financière. Elle devait avoir besoin de l’aide de son nouvel ami qui prépare son baccalauréat cette année. Décidés, tous les deux ont procédé à l’exécution de leur plan criminel. La femme a amené sa cible boire de l’alcool dans un bar. Elle a mis du valium dans sa boisson. Elle lui a planté des coups de couteau dans le cou et la poitrine dès qu’il s’est endormi. Son nouveau compagnon est venu l’aider à se débarrasser de la dépouille, à la déposer dans les déchets où ils l’ont brûlée à l’essence. Après leur forfait, ils ont quitté la capitale et se sont terrés à Ambaton­drazaka. La police les a capturés. Ils sont passés aux aveux. Tard dans la soirée d’hier, ils ont été conduits en prison, suivant un mandat de dépôt délivré par le magistrat du parquet.