ART ORATOIRE – Le Kabary à la Sorbonne

Une consécration. L’Académie des Sciences d’Outre – Mer ,ASOM, commémore son premier siècle d’existence vendredi 26 mai au grand amphithéâtre de la Sorbonne, 5 ème arrondissement de Paris (. Un évènement important pour cette entité supérieure misant sur les valeurs intellectuelles des pays de l’Outre-mer. Des débats et échanges sur des thèmes économiques et culturels touchant la France et les pays d’Outre-mer en présence des responsables politiques, intellectuels et chercheurs ainsi que des acteurs de la société civile y auront lieu durant trois heures de temps. Les enjeux environnementaux et technologiques figurent aussi parmi les points de vue à partager ; et tout cela, dans l’esprit universel de la liberté d’esprit et la libre opinion sous les auspices du président de l’ASOM, Rolland Pouretier. À cette occasion et pour une grande première, l’art oratoire malagasy qu’est le « kabary » sera à l’honneur. Cette confirmation de la présence de Madagascar à cet évènement émane de Bearisoa Rakotoniaina dit Printsy, directeur des projets événementiels au sein de Fikambanan’ny mpikabary malagasy, FIMPIMA. Sur invitation de l’ASOM, la FIMPIMA, sous la présidence de Hanitra Andriamboavonjy présentera une conférence sur le thème « Fraternité pour un monde meilleur ». Le « kabary» malagasy étant un patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Quatorze pays

La FIMPIMA y est pour quelque chose pour la reconnaissance mondiale par l’UNESCO depuis janvier 2021. Dans la foulée, l’honneur revient à Domoina Ratovoson de monter sur scène présenter un « kabary», avec son style rituel et des maximes et jeux de mots. Et Printsy qui rejoindra la capitale française d’ici quelques jours, d’inviter tous les membres de la diaspora à Paris et les Amis de Madagascar, à participer à ce grand évènement de l’ASOM accompagné par l’orchestre de la Garde républicaine de France. À titre d’information, la FIMPIMA est présente dans 14 pays à part Madagascar, et la première branche internationale s’installe à Paris (France) en 2010, avec parmi les fondateurs Bearisoa Rakotonirina. Au-delà de la FIMPIMA, c’est la Grande île qui est rehaussée sur le plan culturel international avec ce rendez-vous à la Sorbonne. Un atout touristique à ne pas négliger.