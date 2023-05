ANTANIFOTSY – Deux individus capturés puis abattus

Mis à l’index comme étant des bandits sur le point de commettre un forfait, deux individus ont été capturés avant qu’ils ne tombent sous les balles des gendarmes. Ils auraient déjà fait l’objet d’avis de recherches.

Les balles ont sifflé aux oreilles à Tsaratanim­bary Ambohi­madroso. Avant-hier, deux multirécidivistes sont tombés sous les balles des forces de gendarmerie. L’intervention a été conduite par les éléments du poste avancé de la gendarmerie nationale d’Ambohitsipihina Antanifotsy. Informés qu’une escouade d’individus suspects s’apprêtait à commettre une attaque à main armée, le chef de poste et ses hommes se sont d’emblée dépêchés dans la localité de Tsaratanimbary Ambohi­mandroso où ils sont tombés nez-à-nez avec la bande. Pris par surprise par le fokonolona avant que les éléments d’intervention ne débarquent, deux des suspects se sont retrouvés cernés. Toutes les échappatoires ayant été verrouillées, ils n’ont pas réussi à s’évanouir dans la nature. Ayant flairé que l’alerte a été donnée, un troisième membre de la bande a tout de même tenté de quitter les lieux en courant comme un dératé, abandonnant ses comparses dans le village, à la merci d’une cohue d’individus en état d’énervement total, mais il s’est quand même fait capturer.

Sur le qui-vive

De source auprès de la gendarmerie nationale, les deux individus abattus étaient déjà entre les mains des gendarmes. Ayant opposé une résistance farouche et en tentant de prendre la fuite, ils sont tombés sous les balles des gendarmes. Les deux hommes tués dans la fusillade seraient activement recherchés depuis des mois. Des avis de recherches auraient même été lancés à leur encontre mais leur traque s’est jusqu’aujourd’hui avérée infructueuse. C’est fois-ci c’est une collaboration entre le fokonolona et le poste avancé de la gendarmerie nationale à Ambohitsipihina qui a permis de les mettre hors d’état de nuire. Ayant remarqué des attitudes suspectes et des mouvements inhabituels, les villageois ont pris leur disposition. N’étant pas armés, les suspects ont été arrêtés avec facilité. La tentative d’attaque à main armée portée au grand jour in extremis a été de ce fait déjouée. Le suspect épargné a été placé en garde à vue et les dépouilles de ses comparses récupérées par leurs familles respectives après avoir été prises en main par le fokonolona. Une série d’actes de banditisme perpétrés dans le district d’Antanifotsy est mis sur le compte du gang démantelé.