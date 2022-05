Tsiroanomandidy – Un accident fait quatre morts

Quatre pertes en vie humaine ont été déplorées dans un accident impliquant un 4×4 d’une institution financière internationale, sur la route nationale RN1bis, à Ambohimiarina, commune de Tsinjoarivo Imanga, district de Tsiroanomandidy, hier vers 15h.

Les victimes étaient deux enfants, un adolescent et une femme, âgées de 5 à 40 ans. Les gendarmes ont également constaté deux blessés. Ce sont le chauffeur et un bébé de six mois. Celui-ci a une simple égratignure au front.

Le drame s’est produit sur une partie de la chaussée bordée de villages. Le véhicule roulait en direction de Tsiroanomandidy. Un dépassement dangereux avec excès de vitesse a été à l’origine de la sortie de route, selon la gendarmerie.

« Nous n’avons pas encore commencé l’enquête. Nous ignorons si c’est le 4×4 à plaque verte qui voulait doubler un autre ou si c’est lui qui a été dépassé », explique-t-elle.

Le conducteur du corps diplomatique a perdu le contrôle. Le tout-terrain s’est déporté vers sa droite pour faucher une maison et les quatre personnes assises à quelques mètres du trottoir.

D’importants dégâts matériels ont été signalés.