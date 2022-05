Siège à pourvoir – Qui va être élu à la tête de l’ADEMA ?

Une réunion du conseil d’administration de l’Adema se tiendra demain. A l’ordre du jour se pointe l’élection de son président, PCA,. L’actuel titulaire de la fonction, Jean Luc Liva Rakotovahiny, secrétaire général du ministère des Transports et de la météorologie depuis 2019, n’étant plus à ce poste, ne pourra plus présider cette instance de l’Adema.

Comme c’est un organisme rattaché au ministère des Transports, jusqu’à ce jour, le PCA de l’Adema est toujours revenu au numéro deux du ministère. Cette fois-ci, rien n’est acquis pour que le nouveau secrétaire général du ministère Rado Rajoelison, soit porté à cette place

Parce que des bruits consistant depuis Ivato circulent que le gouverneur de la région Analamanga Hery Rasoamaromaka serait sur les starting-blocks. Des ingénieurs à Anosy qui gardent l’anonymat se disent consternés si les rumeurs s’avèrent et qualifient de « politisation » du régime envers les organismes rattachés. Le 15 mars, à la veille du remaniement, l’ancien ministre des Transports Tinoka Roberto aurait prévu cette présidence du CA de l’Adema en faveur de Hery Rasoamaromaka.