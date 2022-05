Risque d’invasion – Les criquets inondent l’Ouest du pays

La recrudescence des criquets prend une proportion non observée depuis 2014. Malgré les traitements par voie aérienne et terrestre, l’avancée des criquets inquiète au plus haut point.

LES criquets sont partout. Ils sont présents dans les régions Atsimo Andrefana, Ihorombe, Sofia, Menabe et Boeny. Ils se retrouvent en nombre dans les cours, dans les champs et rizières, sur les chaussées des routes nationales, les districts, les communes. « C’est la saison des criquets. C’est le moment idéal pour ces animaux de se reproduire surtout dans les zones grégarigènes après le passage des pluies et cyclones. Nous sommes en pleine saison des criquets et il n’y a pas à être étonnés », explique Toarson Randrianantenaina, directeur général de l’IFVM, centre de lutte antiacridienne. Mais, ces précisions ne rassurent pas les populations de l’ouest du pays qui s’inquiètent surtout pour leur culture.

Les criquets sont trop nombreux que des députés comme celui de Mahabo et de Port Bergé ont alerté directement le ministère de l’Agriculture et de l’élevage. « Nous lançons un appel d’urgence aux autorités concernées car en ce jour de 15 mai 2022, les criquets ravagent la commune d’Ankilizato. Nous attendons une prompte réaction de votre part », écrit le député de Mahabo sur les réseaux sociaux. Les régions Anosy et Androy enregistrent également des criquets migrateurs. « Le changement climatique favorise la recrudescence des criquets. La campagne de lutte antiacridienne a pris de l’avance cette année car elle a débuté en septembre 2021 et l’analyse des experts de la FAO a déduit qu’il ne devrait normalement pas y avoir une recrudescence vu ces traitements avant l’heure. Cependant, nous sommes à pied d’œuvre avec le traitement de 2000ha par jour », a détaillé Harifidy Ramilison, ministre de l’Agriculture et de l’élevage, vendredi dernier.

Gestion

Le spectre de 2014 où les criquets ont envahi le ciel de la ville d’Antananarivo revient dans les esprits. Le ministère essaie de les calmer. Des jeunes criquets ont été fustigés de pesticides à Mahajanga II, à Tsinjomitondraka, district de Port Bergé. Des criquets adultes sont très présents dans le district de Manja, Sakaraha, Ankazoabo, Mahabo et ils ont été traités. « Des opérations sont menées dans la région Boeny avec trois bases terrestres, deux dans la région Menabe qui est aussi dotée d’un hélicoptère. Deux autres bases aériennes sont positionnées dans la région Atsimo Andrefana et une dans l’Ihorombe» détaille le DG de l’IFVM.

Ces derniers mois, le centre IFVM a rencontré une rupture de stock de pesticides, notamment pour des raisons de gestion avec la FAO qui entame également des traitements aériens. Ce qui a sûrement accéléré l’invasion des criquets dans certains endroits de l’ouest du pays. Mais le problème est déjà résolu, d’après les explications. Les approches de traitements sont indiquées être spéciales, car il ne s’agit pas d’arroser partout où il y a des criquets mais à des endroits spécifiques. « Les traitements ne se font pas sur les cultures ou à proximité des villages et hameaux, les habitats aquatiques. Et les zones tampons pendant la pulvérisation sont respectées. Les populations sont sensibilisées et informées sur toutes les étapes des opérations de lutte antiacridienne afin d’éviter les malentendus » fait savoir l’IFVM.