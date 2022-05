Revendications – Le PAT bloque l’entrée des candidats au BEPC

Des candidats au BEPC , dont l’épreuve d’éducation physique et sportive (EPS) se déroulait au stade universitaire Ankatso, ont été victimes de la manifestation des membres du personnel administratif et technique (PAT) de l’université d’Antananarivo, hier. Ils ont failli rater leur épreuve. Les manifestants ont fermé les portails de l’université, pour revendiquer leurs salaires du mois d’avril. Des candidats ont été bloqués à l’extérieur. Les manifestants ont accepté de rouvrir le portail, pour permettre aux candidats de participer aux épreuves. Pour ce jour, les candidats n’ont pas de souci à se faire. Les membres du PAT de l’université d’Antananarivo se préparent à reprendre le travail. «Nos salaires ont été positionnés, en ce début de soirée.», a déclaré un PAT, hier.

La grève du PAT risque, cependant, de reprendre d’ici peu. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique prévient du risque de retard de paiement des salaires du mois de mai du PAT de l’université d’Antananarivo. «Seuls les agents de l’université d’Antananarivo ne recevront pas leurs salaires du mois de mai, avant le 20 mai. Jusqu’à présent, nous n’avons pas reçu l’état de paiement du PAT d’Antananarivo, pour le mois de mai, contrairement à ceux des autres universités. Alors que nous avons déjà demandé aux universités, aux instituts et au Centre Régional des Œuvres Universitaires d’Antananarivo (CROUA) de nous envoyer l’état de paiement des trois prochains mois, pour éviter le retard du paiement des salaires. » , indique Brysola Rajaonarivelo, directeur des Affaires administratives et financières (DAAF) auprès du ministère de l’Enseignement supérieur. Le PAT menace de reprendre leurs manifestations pour réclamer leurs salaires, s’ils ne sont pas payés à partir du 25 mai.