Nouveau quartier – Les travaux de remblai débutent

L’autorisation pour un remblai exceptionnel du côté d’Andavamamba, accordée en conseil des ministres au mois d’avril. Le remblayage du terrain où seront implantées les nouvelles infrastructures avance peu à peu.

Du côté du fokontany Andavamamba Ambilanibe, les travaux de remblai pour la construction du nouveau quartier avancent. «La semaine dernière, les travaux de remblaiement ont commencé», indique Ihaja Rajaonarison, directeur de la coordination de projet au sein de la CUA, joint au téléphone, hier. La construction des nouveaux logements se fera, selon l’explication du responsable, sous peu. « Les travaux de construction vont débuter dans deux ou trois mois », enchaîne-t-il.

Le Conseil des ministres en date du 20 avril a adopté le remblaiement exceptionnel du site à Andavamamba où seront construits les logements destinés aux personnes affectées par le projet de réhabilitation du canal C3, dans le cadre du Projet de développement urbain intégré et de résilience (PRODUIR). Les travaux dureront près de 13 mois.

Aménagement

Le relogement des personnes touchées par le projet se fera dès que le site sera opérationnel. Près de quatre-vingt-huit ménages seront touchés par le relogement. Vingt-neuf bâtiments composés de quatre-vingt sept appartements, seront érigés sur le terrain remblayé. Le site sera doté d’infrastructures comme un marché, un lavoir, ainsi qu’un système d’adduction d’eau potable. «Nous attendons encore les procédures par rapport à ce projet. Dans notre fokontany, près de cinq ménages, aux abords du canal C3, sont touchés par le projet. La plupart possèdent des rizières, d’autres ont des maisons qui sont prêt du canal», explique la présidente du fokontany Andavamamba Ambilanibe, concerné par le projet de relogement.

Les grands travaux consistent à opérer un draguage et l’aménagement des abords du canal C3 long de 12 km. Les travaux visent principalement à améliorer l’évacuation d’eau et la préservation des berges des rivières Ikopa et Sisaony, ainsi que le curage des canaux Andriatany et du canal C3. Les personnes touchées par le projet seront confrontées à deux choix, dont le relogement au niveau d’Andavamamba ou une compensation. Le remblaiement à titre dérogatoire a été approuvé en conseil des ministres.

Les Personnes affectées par le Projet ou PAPS seront évaluées sur des critères et en fonction des trois catégories d’infrastructures dont ils pourront en bénéficier.