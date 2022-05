Itasy – Des certificats fonciers pour les paysans

Dans son programme de valorisation des terres et répondant aux nombreuses demandes formulées à cet égard par les paysans, le ministère de l’Aménagement du territoire et des services fonciers (MATSF) poursuit ses opérations de distribution massive de certificats fonciers.

C’est ainsi que le 14 mai dernier, à Arivonimamo, des paysans des quatorze communes couvrant tous les districts de la région Itasy, ont bénéficié de ces certificats fonciers ou «karatany». Selon le MATSF, le «Karatany» contribue à améliorer le sentiment de sécurité des milliers de ménages ruraux sur les parcelles sur lesquelles ils ont déjà investi ou sur des parcelles sur lesquelles ils comptent investir afin d’assurer la sécurité alimentaire, le développement local de la région ainsi que du développement économique et social même du pays.

Pour la Région Itasy, le coût moyen pour obtenir un certificat foncier varie entre 3000 à 7000 ariary pour permettre la facilitation de l’accès à la terre.

Cette opération de distribution massive de certificats fonciers est appuyée par le projet «Croissance agricole et sécurisation foncière» (Casef) sous tutelle du ministère de l’Agriculture et de l’élevage.

Lors de cette descente à Arivonimamo, la délégation du MATSF a été conduite par le ministre Pierre Holder Ramaholimasy qui a donc procédé à la remise officielle des certificats à leurs bénéficiaires respectifs qui sont au nombre de 32.345. La cérémonie s’est déroulée en présence de la représentante de la Banque mondiale, Catalina Marulanda. Une présence pour marquer la forte adhésion de la Banque à la poursuite des actions de la réforme foncière initiée en 2005, et également sa bonne collaboration avec le MATSF.

Depuis 2019, avec cette opération «Certification Foncière» massive, 154 085 demandes de certificats fonciers ont été reçues au niveau des vingt-cinq communes traitées pour les trois districts d’Itasy à savoir Miarinarivo, Arivonimamo et Soavinan­driana. 107 860 droits fonciers parmi ces demandes ont été reconnus et 65 983 certificats fonciers ont été établis dont 33 638 ont été déjà distribués en 2021.

Valeur marchande

Les objectifs de cette opération sont de préserver la paix et la cohésion sociale dans les villages ; prévenir les conflits fonciers ou de faciliter leur règlement; favoriser la stabilisation et la modernisation des exploitations agricoles ; exploiter en toute sécurité les parcelles de terre; garantir un héritage sûr à nos enfants ; signer des contrats de location clairs avec les exploitants installés ; et donner une valeur marchande aux terres du domaine foncier rural et d’accéder à des prêts bancaires en mettant la propriété foncière en garantie.

Depuis 2016, les appuis du CASEF ont porté sur la redynamisation des guichets fonciers et la création de sept nouveaux guichets fonciers toujours dans la région Itasy avec vingt-et-un bureaux des guichets fonciers réhabilités et équipés en mobiliers de bureaux et informatiques; la mise à jour et la fiabilisation de vingt-cinq Plans Locaux d’Occupation Foncière (PLOF) suivant les normes requises par le MATSF; l’acquisition d’images satellitaires à très haute résolution couvrant la région Itasy ; et l’appui à l’INDDL (Institut national de la décentralisation et du développement local) du Ministère de l’Intérieur et de la décentralisation aux actions de renforcement de compétences des responsables locaux dont cinquante maires et présidents des conseils communaux ainsi que 49 agents des guichets fonciers.