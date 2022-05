Électrification rurale – Le projet DEVEL’UP s’active sur le terrain

Mis en orbite officiellement en février dernier, le projet « Développement de l’Entrepreneuriat à travers la Valorisation de l’Économie Locale et des Usages Productifs » (DEVEL’UP) va vers sa vitesse de croisière.

Le projet est axé sur la valorisation de l’utilisation de l’énergie électrique comme levier de développement dans les régions, particulièrement dans les zones rurales. « Avoir de l’énergie propre comme éclairage est bénéfique pour l’environnement et la population en générale mais booster l’économie locale à travers ces services électriques est encore mieux pour la réduction de la pauvreté », soutiennent les promoteurs du projet.

À signaler que deux pays d’Afrique seulement ont été sélectionnés dans le cadre du projet DEVEL’UP, à savoir Madagascar et le Burkina Faso. Pour le cas de la Grande Ile, trois régions (Anosy, Androy et Atsimo Andrefana), dans lesquelles des projets d’électrification sont réalisés avec la Fondem (Fondation Energies pour le Monde), en sont les bénéficiaires . L’association Fimifa est le partenaire terrain du projet et accompagne les entrepreneurs sélectionnés dans le développement de leurs activités.

Deux résultats sont attendus au terme de ce projet. Le premier consiste à développer des activités économiques pérennes dans les localités cibles grâce aux services de l’électricité, au bénéfice du développement local inclusif. Le second résultat attendu est le renforcement de la viabilité des services électriques ruraux.

Plusieurs sessions d’information et de renforcement de capacités ont été organisées depuis le démarrage du projet. Les parties prenantes ont ainsi été édifiées sur l’objectif global, les objectifs spécifique s, les différents calendriers à respecter, les responsabilités de chaque entité et les différentes activités à entreprendre.

Exploitation sur 15 ans

Les aspects sur la réglementation générale et la relation entre les autorités locales et les « permissionnaires » sont expliqués aux participants, composés en majeur partie d’exploitants et d’élus municipaux. Pour sa part, l’agence publique en charge du développement de l’électrification durable (ADER) s’occupe d’informer les autorités locales sur l’avancement des appels d’offres sur les chantiers à réaliser. Les techniciens en charge des diagnostics techniques et financiers de l’agence profitent aussi des descentes sur le terrain pour expliquer les détails de leur mission et affiner le programme des activités.

Il est aussi indiqué que le projet DEVEL’UP vise à approfondir l’appui au développement socio-économique en milieu rural à travers 5 grands axes d’innovation que sont la diversification des activités génératrices de revenu accompagnées en fonction du contexte local, l’intégration des micro-crédits dans le processus d’autofinancement, l’augmentation de l’égalité d’accès aux opportunités de développement par la promotion de l’entrepreneuriat féminin, l’innovation des approches techniques et le renforcement de l’évaluation des impacts.

On sait en outre que plusieurs propositions d’amélioration ont été soulevées par les parties prenantes à l’issue des rencontres. Elles préconisent notamment l’appui en matériel de raccordement, le renforcement des formations destinées aux exploitants et la révision de la tarification de l’électricité, considérée trop chère par les populations.

L’ADER poursuit sa campagne pour rappeler le cadre contractuel qui encadre l’accès et la vente d’électricité et présenter officiellement aux autorités locales sa démarche d’électrification, notamment pour le Grand Sud. Notons que la Commune est la propriétaire des infrastructures et l’exploitant est le garant du bon entretien du matériel sur une durée de 15 ans. Quant aux populations, elles s’engagent à avoir un usage réfléchi de l’électricité et respecter les conditions d’utilisation.

Enfin, les promoteurs du projet tiennent compte des résolutions sorties des assises intitulées « Forum de l’Électrification Rurale à Madagascar » (FERM), organisées avec le Système des Nations Unies à Madagascar, en partenariat avec l’organisme allemand GIZ, dans l’optique de promouvoir les investissements dans le sous secteur de l’électrification rurale. Une rencontre tenue en octobre dernier dont l’organisation a été confiée à l’Alliance pour l’Électrification Rurale (ARE ou The Alliance for Rural Electrification).