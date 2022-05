Électricité – La coupure de courant persiste

La coupure de courant continue pendant les heures de pointe. Hier, le début de soirée a été obscur dans plusieurs quartiers des districts d’Atsimondrano,d’Avara­drano, du centre ville d’Antananarivo, et à l’ouest de la capitale. « La réhabilitation du groupe G1 de la centrale hydroélectrique à Andekaleka est, encore, en cours. Le niveau des rivières à Sahanivotry et à Farahantsana qui alimentent les centrales de Farahantsana et de Sahanivotry, reste faible », souligne la société d’eau et d’électricité (Jirama), pour expliquer le délestage tournant, pendant les heures de pointe dans le réseau interconnecté d’Antananarivo (RIA), hier.

La Jirama affirme, toutefois, que le délestage commence à diminuer. La coupure toucherait de moins en moins de quartiers. «C’est grâce aux efforts fournis dans la distribution des ressources disponibles, à savoir, les centrales hydroélectriques, les centrales solaires, et les centrales thermiques.», souligne la Jirama.

La Jirama invite les riverains, par ailleurs, à ne pas envoyer les cerfs-volants près des câbles et des isolateurs. « La réhabilitation de la ligne électrique est très difficile. Dimanche, nous avons eu besoin de matériel spécial pour enlever un cerf-volant coincé sur une ligne à Ambohitsoa. Cela a généré une coupure de courant qui a duré 2 heures de temps. », informe la Jirama.