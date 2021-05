Télé-crochet – Marghe, de Pazzapa RTA à « The Voice »

Difficile de ne pas être dithyrambique face à l’exploit inédit de la jeune Margherita Davico ce week-end. La chanteuse d’origine italo-malgache remporte la finale de l’émission « The Voice » dans l’Hexagone.

Il y a de cela une semaine, on prédisait déjà le sacre et la réussite de cette jeune chanteuse, tout juste âgée de 21 ans, Margherita Davico lors du télé-crochet populaire « The Voice ». Marghe a eu toutes les cartes en main depuis le début de la compétition et elle a aussi bien bluffé le jury par son talent, éblouit le public par son charisme et sa présence sur scène.

Une belle aventure doublée d’un exploit de sa part s’est ainsi clôturée dans la soirée du samedi pour cette charmante chanteuse d’origine italo-malgache, qui remporte haut la main la grande finale de l’émission. Une véritable consécration pour celle qui, grâce à l’émission « Pazzapa » alors produite par la Radio-télévision Analamanga (RTA) a pleinement découvert les joies de la scène musicale à tout juste 12 ans.

La Pazzapa produite par la RTA a toujours été une véritable pépinière de talents, d’où ont émergé plusieurs artistes de renom qui ont marqué toute une génération. Forte de ses débuts prometteurs, ainsi que d’un parcours exceptionnel bien entamé dans le milieu professionnel, Marghe marque aussi l’histoire en étant la première représentante de l’étendard de la Grande île à gagner la compétition « The Voice ». « Le fait que j’ai ce trophée me ramène à mon pays dont j’ai pu porter le flambeau jusqu’à la fin. Nous l’avons fait ensemble », scande-t-elle entre autres en malagasy avec une pensée pour sa Grande île natale face à Nikos Aliagas présentateur de l’émission.

Une victoire écrasante

Au bout d’une finale durant laquelle elle a continuellement su faire preuve de maîtrise et surtout d’humilité, elle a ainsi su séduire, surprendre et surtout émerveiller à travers chacune de ses prestations. Si durant le duel final, Jim Bauer n’a pas démérité en ayant fait preuve de fougue et d’énergie face à elle, Marghe par son assurance s’est juste affirmée comme une artiste accomplie qui a su conquérir le cœur du public.

Avec 68% des votes, elle remporte aisément le trophée, mais surclasse aussi ses pairs, faisant au passage la fierté de ses proches, la fierté de son coach Florent Pagny, mais surtout la fierté de toute une nation qu’est Madagascar et dont elle en est très fière. « Pour moi rien qu’en ayant pu me présenter sur ce plateau, sur cette scène face à ce jury d’exception, j’ai déjà tout gagné » confie Marghe, émue recevant le trophée des mains d’Abi Bernadoth, gagnant de l’édition précédente.

La grande force de Marghe depuis le début a toujours été son éclectisme musical, cette capacité à savoir aussi bien maîtriser les grands classiques de la chanson que le genre plus contemporain et moderne.

« Une étoile est née »

Durant ses trois passages face au jury et au public, elle a su faire preuve d’excellence et de grâce, conquérant ainsi toutes les générations de téléspectateurs. Premièrement, avec une interprétation mélancolique et émouvante du titre « Mon vieux » de Daniel Guichard, suivi d’un duo envoûtant avec le groupe britannique London Grammar sur le titre « Wasting my young years ». Le clou du spectacle de la part de Marghe étant son interprétation inédite de l’une de ses propres compositions intitulée « Forget everything » qui, entre des sonorités soul et jazzy entraînantes, transcende par sa classe telle la bande originale d’un film basé sur les récits de James Bond.

Sans doute, déjà les prémices de ce que Margherita Davico nous réserve pour les années à venir, puisqu’au delà de cette victoire elle remporte aussi un contrat avec un grand major de l’industrie musicale internationale qu’est Universal Music. Qu’on se rassure, elle n’en oublie pas pour autant son pays natal et promet d’y revenir pour nous délecter aussi de sa voix.