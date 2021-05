Ecoprim-Groupe Prey : Dons de livres et de cahiers pour les classes d’examen

La société Ecoprim, filiale du groupe Prey a remis, ce vendredi 14 mai, un don d’une valeur de 236 496 070 ar pour la lutte contre la Covid-19 au ministère de l’Éducation nationale.

Quarante trois mille livres et soixante dix mille cahiers d’un montant total de 236 496 070 ariary ont été remis au ministère de l’Education nationale, vendredi dernier. Un don de la société Ecoprim, filiale du Groupe Prey au ministère de l’Education nationale. Ces livres sont destinés aux élèves en classe de 7e, 3e et la classe de terminale. Les élèves en classe de T1 font aussi partie des bénéficiaires.

Ce don est un moyen d’encouragement des élèves qui devront passer les examens en ce temps de Covid-19. « Ces livres concernent des matières de base de chaque classe d’examen. Il s’agit entre autres des matières de Malagasy, Mathématiques et Français. Ils sont destinés aux classes de 7e , 3e et la classe de terminale, mais aussi à la classe de 11e », explique Fanja Rabetafika, directeur commercial de l’Ecoprim.

Ces livres et cahiers seront dispatchés à tous les élèves en classes d’examen dans toute la Grande île. « Nous pensons avoir un devoir dans l’appui des élèves qui se préparent à passer les examens officiels. Ces ouvrages seront distribués. Malgré la situation sanitaire, les élèves vont pouvoir réviser dans de meilleures conditions », enchaîne la responsable.

Participation citoyenne

«Il s’agit d’une participation citoyenne et suivant l’instruction du Président Directeur Général du groupe Prey, Edgard Razafindravahy », souligne la responsable. Le Docteur Marie Michelle Sahondrarimalala, ministre de l’Education Nationale n’a pas manqué de saluer cette initiative. « Cette donation est d’une grande importance puisqu’elle a été donnée avec le cœur. Elle s’inscrit également dans le cadre de la responsabilité sociétale de l’entreprise. Et c’est fort louable. La donation s’aligne parfaitement avec la vision du président de la République Andry Rajoelina en matière d’éducation. Les élèves issus de tous les districts et régions de la Grande île vont en bénéficier», indique-t-elle. Les livres arrivent à point nommé puisque les élèves ont besoin de ces matériels didactiques en cette période. « La distribution des masques et des livres se feront selon l’organisation habituelle du ministère. On espère que les élèves puissent les utiliser à bon escient», soutient la ministre.