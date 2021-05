Culte – Les églises restent fermées

Le Premier ministre a souligné dans son intervention que les églises, les mosquées restent fermées pour les quinze jours à venir pour certains districts. Le maintien de cette mesure concerne surtout les six districts dans les régions Analamanga, Haute Matsiatra et la région Anosy. Il s’agit du district d’Antananarivo-ville, Antananarivo Atsimondrano, Ambohidratrimo, le district de Fianarantsoa I et le district de Taolagnaro.

Les églises peuvent néanmoins diffuser les messes et les cultes du dimanche sur la chaîne nationale. « L’organisation et la diffusion seront du ressort du ministère de la Communication et de la culture et le ministère de l’Intérieur et de la décentralisation », indique le Premier ministre Christian Ntsay. En ce qui concerne l’encouragement et l’appui que des personnes malades au niveau des hôpitaux et des centres de traitements Covid-19, l’organisation sera sous la houlette des responsables des centres de traitement et des hôpitaux.

Le 14 mai dernier, l’Église FJKM avait annoncé que les temples seraient rouverts à partir de cette semaine et ce, durant les jours ouvrables.