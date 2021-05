Basketball Africa League – GNBC à l’épreuve de l’US Monastir

Le Gendarmerie nationale basketball club jouera son premier match comptant pour la BAL ce soir. L’équipe affrontera le club multiple champion de la Tunisie.

Coup d’envoi hier. C’est parti pour deux semaines de compétition de haut niveau sur le continent africain. La première édition de la saison régulière de la Basketball Africa League BAL ) se déroule du 16 au 30 mai à Kigali, capitale rwandaise. La phase de groupe s’étalera jusqu’au 23 mai.

Le club porte-fanion de la Grande Ile, Gendarmerie nationale basketball club (GNBC), entrera en lice ce soir vers 23 heures, heure malgache. Les gendarmes affronteront en premier les Tunisiens de l’Union sportive de Monastir à l’Arena de Kigali. Comme palmarès, l’US Monastir, sextuple championne de la Tunisie (1998, 2000, 2005, 2019, 2020, 2021), avait déjà remporté la médaille de bronze, c’est-à-dire la troisième place au championnat d’Afrique des clubs champions, l’ancienne formule de la BAL en 2017. Ce club tunisien est également triple détentrice de la Coupe de Tunisie (2000, 2020, 2021), et neuf fois finaliste entre 1992 et 2019.

En outre l’US Monastir avait décroché le titre du championnat maghrébin des clubs en 2012, et classée troisième en 2019. Dans sa formation, l’Union sportive monastirienne alignera deux joueurs étrangers de nationalité libanaise, en l’occurrence le pivot de 2,08m Ater Mjok, et le meneur Wael Arakji de 1,93m.

En mission

De son côté, le GNBC, double champion de Mada­gascar (2016, 2019), sur place depuis le 6 mai, sera renforcé, lui aussi, par deux professionnels, l’Américain Cameron Ridley de 2,06m au poste 5, qui évoluait au Japon ces dernières années; et le meneur de Get-Vosges, Kiady Mijoro Razanamahenina,pièce maitresse des Ankoay de Mada­gascar, lors de la troisième fenêtre qualificative à l’Afro­basket au mois de février. La plupart des éléments des gendarmes en mission à Kigali sont également des habitués des compétitions internationales.

La bande à Ely, à savoir Rickley et Arnol, est l’artisan de la médaille d’or en basket 3 contre 3 aux Jeux africains de Rabat au Maroc en 2019, et également du métal précieux durant les derniers Jeux des Iles de l’océan Indien à Maurice, la même année. En outre, le GNBC était vice-champion de la zone 7 en 2016 et 2017, mais aussi détenteur de la Coupe de Madagascar en 2016 et 2018.

Douze équipes réparties en trois poules de quatre joueront l’édition inaugurale de la BAL. Les deux mieux classées et les deux meilleures troisièmes se qualifieront en quarts de finale, prévus les 25 et 26 mai. Les demi-finales auront lieu le 28 mai et la finale le 30 mai.