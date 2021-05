Ambohimangakely – Le rond-point rénové

Une belle réalisation. Le jardin sur l’îlot central du rond-point Ambohimangakely reprend vie. Connu pour ses broussailles et ses hautes herbes, il a été aménagé en un espace vert. Il est orné de son puits à pompe manuelle, d’un pont flottant décoratif, mais aussi pratique pour faciliter le passage, d’un moulin à vent décoratif et de tout un écosystème naturel qui y renaît. Cinq lampadaires solaires illuminent le jardin, la nuit. Les travaux ont été financés par le groupe Filatex. Les travaux ont commencé en 2020 et sont terminés, récemment. Il a été inauguré, vendredi, en présence de la ministre de la Communication et de la culture, Lalatiana Andriantongarivo, le maire de la commune rurale d’Ambohimangakely, Thierry Rafidy et le groupe Filatex.

Le réaménagement de cet îlot a commencé, grâce à l’initiative « Tagnamaro: Andron’ny olom-pirenena ». Des habitants d’Ambohimangakely ont sollicité le ministère de la Communication et de la Culture de réaménager les îlots au rondpoint d’Ambohimangakely, qui était devenu un lieu de défécation pour les populations environnantes et un parking pour les poids lourds.

En décembre 2019, le personnel du ministère, des volontaires et la population locale, ont participé au nettoyage, à la plantation de gazon et de divers arbres comme des baobabs, des palmiers.

L’endroit a été clôturé. Le ministère a cherché des partenaires privés pour financer les travaux d’aménagement de cette porte d’Antananarivo. Le groupe Filatex a répondu à l’appel de coopération et a décidé de réaménager l’îlot central. Les travaux d’aménagement des trois îlots latéraux au rond-point d’Ambohimangakely seront réalisés par d’autres sociétés.