Rallye Motul – Rivo et Ando acte 2

Rivo et Ando visent une deuxième victoire consécutive, à l’occasion du Rallye Motul de ce weekend. Ce qui leur permettrait d’accentuer leur avance au championnat.

Un succès symbolique. Voilà ce rêve qu’offrent les frères Randrianarivony à leur club. Rivo et Ando portent sur leurs épaules les espoirs du FMMSAM, qui organise le Rallye Motul de ce weekend.

À bord de leur Subaru Impreza R4, ils livreront bataille face à une concurrence féroce, comme ce fut déjà le cas lors de l’ouverture de la saison à Antsirabe. Parmi leurs adversaires les plus redoutables figurent Tahina Razafinjoelina, qui roulera avec Mijoro Rakoto­niaina cette fois-ci (Subaru Impreza). Hariandry Razaka­boana aussi aura un nouveau navigateur, en la per­son­ne de Ny Anjara Rajaonalisoa (Subaru Impreza).

Sans oublier Sitraka-Rado (Subaru Impreza), Fred-Andry Tahina (Subaru Impreza) et ou encore Hery Be-Lalà (Mitsubishi Lancer Evo X).

À l’entame de cette deuxième manche de l’exercice, Rivo et Ando sont en tête du championnat, après leur victoire à Antsirabe. Ils sont crédités de 69 points. Un éventuel nouveau succès, ce weekend, leur permettrait de conforter leur première place.

« Jejo Kely »

Toujours en parlant du FMMSAM, un autre de ses équipages se distingue également. Il s’agit d’Alcazaria-Mi. Pas de Peugeot 205 cette fois-ci pour la paire 100% féminine. Elles évolueront sur une Subaru Impreza. On suivra de près leurs performances avec leur nouvelle machine japonaise, baptisée « Jejo Kely ».

Cette course confirme l’entente entre le club organisateur et le lubrifiant français. Ils en sont à leur deuxième année de collaboration en championnat de Madagascar de rallye.

« On organise des manches officielles pour vulgariser les sports mécaniques et pour éradiquer les courses sauvages. Mais rien ne serait possible sans l’aide de notre partenaire, que nous remercions chaleureusement pour son implication », confie Robbi Ratahina, président du club. « Soutenir la compétition, c’est dans le sang de Motul. Que ce soit à Madagascar ou dans d’autre pays, on s’engage grandement dans le sport », renchérit, pour sa part, un représentant de chez Design Auto, représentant de la marque dans la Grande île.

Le programme du rallye

Vendredi 17 mai

ES1 Masindray-Anjeva 10,16 km 14h50

Samedi 18 mai

ES2 Talata Morokay-Ambohitrandriamanidra 07,6 km 07h18

ES3 Ambohitrandriamanitra-Merikanjaka 11,5 km 07h33

ES4 Merikanjaka-Talata Morokay 20 km 10h30

ES5 Talata Morokay-Merikanjaka 20 km 12h40

ES6 Merikanjaka-Ambohitrandriamanitra 11,5 km 15h00

ES7 : Ambohitrandriamanitra-Miadanandrina 07,6 km 15h18

Dimanche 19 mai

ES8 Ambohibohangy-Ambohimanambola 10,3 km 7h28

ES9 Masindray-Miadamanjaka 07,5 km 08h17

ES10 Androhoro-Ankadinandriana, 05,8 km 09h11

ES11 Ankadinandriana-Androhoro 05,8 km 11h26

ES12 Volomborona-Ambohiboahangy 10,3 km 12h17