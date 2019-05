Numérique – Quatre jours de formation gratuite

Trente jeunes entrepreneurs et porteurs de projets vont être sélectionnés pour bénéficier gratuitement de formations et ateliers sur les technologies émergentes.

D’ici quinze jours. Les jeunes entrepreneurs majeurs âgés au maximum de trente-cinq ans ont jusqu’au 31 mai pour s’inscrire en ligne afin de bénéficier d’une formation sur les technologies et le numérique. Il s’agit d’un programme mis sur pied par l’Organisation Internationale de la Francophone avec la participation de l’Organisation Francophone des Entreprises Innovantes.

D’une durée de quatre jours, cette formation gratuite concerne ceux qui travaillent déjà dans le numérique afin de leur ouvrir des marchés potentiels. Trente jeunes par pays seront sélectionnés après la réception de toutes les candidatures. « L’inscription va se clôturer le 31 mai. Elle se fait uniquement en ligne via le lien http://candidature.ofei.org/ et c’est seulement après cette date butoir que la sélection des candidatures aura lieu. Trente candidats seront retenus et avoir au préalable un projet de création d’entreprise ou d’agence dans le numérique est fortement conseillé. Les formations se dérouleront à Antananarivo du 24 au 27 Juin pour le cas de Madagascar. Les ateliers et formations gratuites dans cinq autres pays francophones. Jusque-là cent quatre-vingt entrepreneurs dans le monde ont pu bénéficier de ce programme de formation sur le numérique », d’après les précisions.

Particularités

Lors de l’inscription, les candidats présenteront en ligne leurs initiatives, leur projet d’entreprise existant ou de création d’entreprises dans les domaines suivants : activités en lien avec le numérique; gestion de données, Cloud, Big Data, Intelligence Artificielle ; Plateformes, Sites Web et e-commerce ; Informatique, Program­mation, Internet, Mobile, Telecom. Selon les responsables, « Le programme cible les jeunes professionnels et entrepreneurs du numérique ». Madagascar figure parmi les six pays bénéficiaires de cette offre gratuite de formation. Il s’agit d’une opportunité à saisir pour ceux qui entreprennent dans le secteur du numérique et des technologies émergentes. « Les candidats sélectionnés bénéficieront d’une prise en charge des formations, ateliers et restaurations durant les 4 jours de session », selon les organisateurs. Pour l’Organisation Francophone des Entreprises Innovantes, entité co-organisatrice, le but est d’animer et de fédérer les écosystèmes innovants francophones.