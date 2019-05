Aux Seychelles – Un oiseau disparaît puis réapparaît

Le râle de cuvier, un oiseau ayant vécu sur l’archipel d’Aldabra aux Seychelles a complètement disparu pour réapparaitre des milliers d’années après. Cet oiseau ne vole pas.

Curieuse histoire. Le râle de cuvier d’Aldabra (Dryolimnas cuviera aldabranus) est un oiseau endémique des Seychelles, mais c’est aussi le dernier oiseau dit «aptère», c’est-à-dire qui ne vole pas. Selon une étude scientifique relative aux travaux des chercheurs anglais, parue la semaine dernière, cet oiseau qui ne vole pas, a complètement disparu. Plus de 130 000 ans plus tard, il est de nouveau identifié sur le même archipel. Le plus étrange, c’est que par deux fois, il a évolué en perdant sa capacité à voler.

Selon une étude de chercheurs de l’université de Portsmouth, publiée dans le Journal zoologique de Linnean Society, cet oiseau aurait eu une histoire assez complexe. Et pour cause, cette sous-espèce du râle de cuvier a été identifiée à deux périodes distinctes aux Seychelles, une fois après l’inondation massive qui a fait disparaître toute la faune et la flore de l’archipel d’Aldabra, lieu de vie de cet oiseau endémique, et une autre fois après l’inondation.

Quel mystère ?

Alors, comment a-t-il fait pour évoluer deux fois de la même façon ? Comment un oiseau, haut d’une trentaine de centimètres, qui ne vole pas, aurait pu échapper à une catastrophe naturelle si massive qui a fait s’éteindre toute la faune présente sur l’atoll, y compris les crocodiles et tortues ?

En fait, selon les chercheurs à l’origine de cette étude, un oiseau de la même famille (celle des rallidés) mais qui lui, vole, serait venu de Madagascar jusqu’aux Seychelles, et a donc colonisé deux fois l’Aldabra, une fois avant l’inondation, et une nouvelle fois après, et ce, à 136 000 ans d’intervalle.

Au fil des siècles, comme l’ont montré les fossiles retrouvés sur place, cet oiseau est devenu de plus en plus massif, jusqu’à perdre sa capacité à s’envoler.

Selon les chercheurs, c’est la première fois qu’un cas pareil est mis à jour. Ce qui pousse la communauté scientifique à se demander si l’ancêtre du râle de cuvier, en quelque sorte, prédestiné à coloniser des îles lointaines, avant de ne plus pouvoir voler. D’après l’étude des fossiles, cet ancêtre a perdu cette capacité en moins de 16 000 ans, ce qui serait un record parmi les oiseaux. D’autant plus lors de sa deuxième colonisation, après l’inondation, il se serait retrouvé sur une île vierge de prédateurs, mais abondante en nourriture, ce qui aurait encore facilité son évolution dans ce sens.

À noter que d’autres sous-espèces de râles de cuvier vivant à Mayotte, sont eux aussi incapables de voler. Le râle de cuvier que l’on retrouve hier à Madagascar, quant à lui, vole mais rarement.

