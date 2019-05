Atelier – Conférence – Environnement rime avec culture

Une initiative qui promeut diverses activités artistiques pour la valorisation de la nature et de l’environnement, voit le jour. L’illustre Olombelo Ricky est en tête de cette action.

Dans l’optique de rallier cet engouement grandissant des artistes à faire valoir la nature à travers leurs œuvres et la création artistique en soi. C’est toute une communauté d’artistes qui se fédère pour créer une plateforme artistique au service de l’environnement. « L’objectif est d’éveiller avant tout la conscience collective sur le fait que la protection de l’environnement et le respect de la nature vont de pair », souligne d’entrée Olombelo Ricky, dans le cadre d’un atelier conférence qui s’est tenu au Tahala Rarihasina Analakely, hier. Abordant essentiellement le thème de l’Environnement et de la Sacralité, ce rendez-vous a vu la participation d’un florilège d’artistes, fervents défenseurs des valeurs traditionnelles malgaches.

Danseurs, sculpteurs ou encore musiciens de tous horizons ont tenu à partager et à communier autour de cette thématique qui scande l’union sacrée entre la culture et l’environnement. Et Olombelo Ricky d’affirmer « Cette plateforme que l’on crée s’illustrera à travers plusieurs évènements successifs qui viseront surtout à renforcer ce lien entre nos pratiques traditionnelles, la nature et la création artistique ».

Continuité et réactivité

C’est donc toute une programmation qu’Olombelo Ricky et la communauté d’artistes qui s’est jointe à ce projet ont affiché depuis hier. À partir de ce mois de juin, c’est une série d’évènements qui se découvrira. Un atelier de danse initié par Ariry Andriamorantsiresy et la Compagnie Rary se tiendra notamment au Village artistique Ankazobe Alasora, l’occasion pour les artistes participants de se perfectionner à la danse avec percussions, penjy et gaine. En outre, une conférence sur la permaculture et la création des sculptures vivantes par le sculpteur Dieu Donné Razafinjatovo ou Donné Vy est également prévue.

Au-delà de ce mois de juin, les prochaines étapes des activités artistiques organisées par cette plateforme d’artistes pour la valorisation de la culture et de l’environnement se poursuivront au mois d’août, mais aussi au mois d’octobre et au mois de novembre. C’est vers la fin de l’année qu’une grande scène commune sera instaurée pour exposer la créativité commune de tous les artistes qui participent à cette aventure. Promouvant un retour aux sources, de même qu’un voyage initiatique à travers l’art pour tous ceux qui y participeront, ces échanges entendent apporter un nouveau souffle dans le milieu culturel national.