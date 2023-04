VOIX LYRIQUES D’AFRIQUE – Mariamielle et Blaise brillent

Mariamielle et Blaise a fait vibrer le Concours International de chant des Grandes Voix Lyriques d’Afrique . Deux voix exceptionnelles ont été couronnées lors de la deuxième édition du Concours International de chant des Grandes Voix Lyriques d’Afrique 2023 : Mariamielle Lamagat et Blaise Mamitiana Rantoanina ont remporté des prix semi-professionnels et deux grands prix. Le grand prix a été décerné à Mariamielle Lamagat, soprano d’origine malgache de 31 ans. Diplômée du Conservatoire national supérieur de musique et danse (CNSMD) de Paris, elle a interprété le rôle d’Eurydice au Théâtre de l’Athénée à Paris. Le Prix Mady Mesplé et le Prix du Public ont été attribués au ténor malgache Blaise Rantoanina, qui a déjà chanté sur les plus grandes scènes européennes. Le Concours International de chant des Grandes Voix Lyriques d’Afrique est une initiative de WOMEN OF AFRICA qui vise à promouvoir l’opéra africain et de la diaspora africaine, accompagnant la formation et favorisant l’insertion professionnelle des artistes. Le concours est placé sous le parrainage du ministère français de la Culture et sous le patronage de la Commission française pour l’Unesco, avec le soutien de la Fondation Orange. Cette année, une douzaine de candidats répartis entre les catégories amateur et semi-professionnelle ont participé au concours. Accompagnés au piano par Thomas Tacquet et, dans les deux airs imposés, par l’Orchestre Symphonique du Loiret placés sous la direction de Mehdi Lougraïda, les artistes ont offert un niveau de compétition très élevé. Le concours international des voix lyriques d’Afrique répond à une démarche d’ouverture, d’insertion professionnelle, de formation, de solidarité et de visibilité des voix d’Afrique dans la musique classique. Grâce à cette initiative, de nombreux artistes africains talentueux ont désormais une reconnaissance internationale et un tremplin pour leur carrière. L’opéra africain se porte donc bien avec la voix magnifique de Mariamielle et Blaise, et d’autres talents en herbe qui brillent sur la scène internationale.