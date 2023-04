SALON INTERNATIONAL – SIAE, perspective élargie pour la deuxième édition

Une autre dimension. « Lieu privilégié de rencontre des acteurs de l’économie, le SIAE regroupera pour sa deuxième édition, différentes organisations opérant dans l’Océan Indien, en Afrique et en Asie. À la différence de l’édition précédente, le Salon international des acteurs économiques, SIAE 2023, en colla­boration avec l’Ambassade de Corée à Madagascar, abritera le Business Forum Korea-Madagascar, qui accueillera une délégation d’investisseurs et d’opérateurs économiques Coréens. » Voilà comment les organisateurs présentent le SIAE du 1er au 4 juin au CCI. Ils poursuivent. « Le développement des relations extérieures est incontournable aux opérateurs économiques pour l’extension de leurs activités. Le Salon international des acteurs économiques se présente comme un facilitateur dans la mise en relation des différents maillons de la chaîne de valeur, tant au niveau national qu’international. Pour sa deuxième édition, le SIAE qui s’identifie comme l’événement capital, l’événement économique en Afrique, touchera des participants au-delà du continent Africain. En collaboration avec l’Ambassade de Corée à Madagascar, le SIAE présente à son affiche : le Korea-Mada­gascar Business Forum. Le Forum accueillera des opérateurs Coréens désireux d’investir et de développer des relations d’affaires à Madagascar. Il s’agit d’une opportunité en plus à saisir pour les acteurs nationaux durant les rencontres B to B du SIAE. » Le SIAE se déroulera sur quatre jours durant lesquels professionnels et grand public trouveront chaussure à leur pied. L’événement intègre dans son programme une dizaine de conférences à thématique diverse, ouvertes au grand public ; des master­class et des ateliers à destination des entrepreneurs, des porteurs de projet, des professionnels et des étudiants. L’espace d’expo-vente mettra en avant les acteurs dans l’agri et l’agro-business, le transport et la logistique, l’économie verte et solidaire, les technologies de communication, la formation et les services aux entreprises, le bien-être et la santé.