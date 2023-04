RUGBY- XXL ENERGY TOP 20 – Le 3FB est trop fort pour XV Avenir

Plus imposant physiquement et techniquement, les protégés du coach José Harison Rakotoarisoa, se sont imposés devant les joueurs de XV Avenir d’Andohatapenaka.

Un duel physique du début jusqu’à la fin du match. Le résultat du match d’hier à 11 heures est de 51 à 18 en faveur du 3FB qui a étrillé les joueurs de XBV Avenir. Pour 3FB, ce match compte pour la quatrième journée du championnat de Madagascar de rugby élite fédérale 1, appelé aussi XXL Energy Top 20 qui a débuté, au stade Makis à Andoha-tapenaka.

Dès l’entame de la rencontre, les joueurs de 3FB ont imposé un duel physique auquel leurs adversaires du XV Avenir ont eu du mal à rivaliser. Après dix-sept minutes de jeu, l’équipe du ministère de la Santé a mené de 10 à 0. Le jeu se durcit et après vingt-deux minutes de jeu, un joueur de XV Avenir est sorti à cause d’une blessure à son arcade sourcilière qui a nécessité des points de suture. La domination de 3FB a été totale, 17-0, à la 27e minute, puis 30-0 à la 30e minute. Avant la pause, ses rugbymen ont réussi un nouvel essai transformé tandis que ceux de XV Avenir ont marqué un essai non transformé et un coup de pied de pénalité. Le score à la pause a été de 24 à 8 pour les joueurs du ministère de la Santé.

La seconde période a été un supplice pour les joueurs d’Andohatapenaka car chaque attaque s’est transformée en points. Aux 45e, 55e, 61e et 79e minutes, les joueurs de 3FB ont réussi à aplatir dans l’embut de l’équipe adverse, tandis que celle-ci n’a réussi qu’à marquer un coup de pied de pénalité et un essai transformé en seconde période. Le score final a été de 51-18 pour 3FB.

Huitièmes de finale

Après la rencontre, José Harison Rakotoarisoa, a expliqué que les joueurs de XV Avenir n’ont pas posé de problème à son équipe. « La différence sur le gabarit a joué en notre faveur. De plus, nous avons dominé le match tant que le plan technique que tactique, bref, notre victoire est méritée. Nous préparerons le dernier match contre Ikopa avec sérénité. » Quant à Fabrice Ramangalaza, coach de XV Avenir, il a avancé que son équipe n’a pu rien faire face au grand gabarit de 3FB. « Avec deux défaites et un match nul au compteur, nous sommes obligés de chercher une victoire face à FTBA, une sorte de petite finale dans la poule pour essayer de rester dans la première division », confie-t-il. Le match attendu du public venu en petit nombre a été le duel entre STM Savonnerie et FTB d’Andoha-tapenaka. Les protégés de Marie-Eric Randrianarisoa ou Eric Sefo, coach de STM se sont imposés sur le score de 36 à 33. Les joueurs d’Andohatapenaka ont dominé les quarante premières minutes sur le score de 27 à 19. En seconde période, les rugbymen de STM ont réussi à inverser la tendance en s’imposant in extremis avec un coup de pied de pénalité à la 79e minute sur le score de 36 à 33.

Après la rencontre, l’entraineur de STM a analysé le match. En seconde période, mes joueurs ont suivi les consignes car nous avons un avantage à chaque mêlée, qui est notre point fort aujourd’hui . Les joueurs de STM sont sur le classement provisoire, qualifiés en huitièmes de finale.