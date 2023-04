RUGBY À XV- DAMES – Le nouveau promu RCTS défait FT Manjakaray

Après le repos du weekend pascal, le championnat national a repris ses droits. La troisième journée du championnat de Madagascar de rugby à XV dame, samedi après-midi au stade Makis d’Andohatapenaka, a créé la surprise. Le club du RCT de Soavimasoandro, nouveau promu de la première division féminine, a battu le FT de Manjakaray, vice-champion en 2022 sur le score de 27 à 19. Dès l’entame de la rencontre, les protégées du président du RCTS, Avotra Tokiniaina Andrianarisoa, ont annoncé la couleur en réussissant à marquer leur premier essai après cinq minutes de jeu (5-0). Piquées à vif, les protégées de Lahatra Ramamonjisoa, coach de FT de Manjakaray, se sont réveillées en marquant deux essais successifs aux 12e et 17e minutes. RCT de Soavimasoandro a été mené par 14 à 5. Ses rugbywomen ont, cependant, accéléré les contres et au bout des dix minutes, elles ont réussi à inverser le score en marquant deux essais successifs, aux 27e et 28e minutes et elles ont viré en tête, 15 à14, à la fin de la première partie. La deuxième période a été dominée par RCT de Soavimasoandro grâce à la rapidité de ses jeunes joueuses sous l’impulsion de leur capitaine, Andoniaina Marie Vacilly Rahariravaka. Elles ont marqué deux essais en espace de douze minutes dont l’un a été transformé, 27-14. Le score final a été de 27 à19 en faveur de RCT de Soavimasoandro. Après le coup de sifflet final, Avotra Tokiniaina Andrianarisoa a montré sa satisfaction. « C’est notre première victoire en première division et je félicite mes joueuses. Nous avons bien préparé cette rencontre après la défaite contre 3FB. Après cette première victoire, nous allons préparer la prochaine rencontre contre SC de Besarety en améliorant notre technique et notre stratégie. » Quant à Lahatra Ramamonjisoa, coach de FT de Manjakaray, il a reconnu que « l’absence des joueuses parties en Afrique du Sud pour les Challengers series de rugby à VII, a handicapé mon effectif. De plus le secteur défensif n’a pas réussi sa mission, aussi la défaite est-elle logique ».