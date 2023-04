PRÉSIDENTIELLE – L’IRD pousse pour une candidature de Rajoelina

Les Orange sont en ordre de bataille pour l’élection présidentielle. À Ambositra, les appels à une candidature de Andry Rajoelina pour être à nouveau leur porte-étendard ont résonné dans chaque prise de parole.

Tous au front, tous derrière Andry Rajoelina. La journée d’inauguration de samedi, à Ambositra, a eu des allures de journée de ralliement pour la coalition présidentielle IRD. Une occasion également, pour les Orange, d’appeler à l’unisson à une candidature de Andry Rajoelina, président de la République, pour briguer un second mandat. Il y a un peu plus d’une semaine face aux habitants d’Ambatofinandrahana, sa circonscription, Christine Razanamahasoa, présidente de l’Assemblée nationale, a donné le ton. Elle a émis le souhait que le déplacement du chef de l’État dans la capitale de la région Amoron’i Mania, le 15 avril, sera une grande messe Orange. Près de quatre-vingt députés, des sénateurs ont ainsi répondu à son appel et ont été du déplacement présidentiel à Ambositra, samedi. C’est à la tête d’un fort effectif parlementaire, des maires élus dans la région Amoron’i Mania, et face aux habitants d’Ambositra que celle qui est aussi la cheffe de file nationale de l’IRD a appelé à la candidature de Andry Rajoelina. “Nous le disons aujourd’hui. Nous vous le demandons. Avancez, engagez-vous. Ne vous détournez pas de nous. Portez-vous candidat”, déclame la boss de la Chambre basse, dans le stade nouvellement inauguré d’Ambositra. Christine Razanamahasoa enchaîne en s’adressant à ses pairs arlementaires, “jamais il y a eu pareil rassemblement d’élus et de responsables étatiques à Ambositra. Vous êtes venus de loin. Vous venez des quatre coins de l’Île. Cela démontre notre solidarité. Je vous en remercie. Voici notre favori. C’est lui que nous soutenons”. Les propos de la patronne de l’institution de Tsimbazaza corroborent les mots des orateurs qui l’ont précédé, comme ceux du sénateur Raymond Rasolondratsimba, dit Raymond Nala.

Faire corps

“Je vous présente Amoron’i Mania monsieur le Président. Cette foule n’a pas été contrainte, ni payée pour venir ici. Soixante-et-un maires des soixante-et-une communes de la région sont présents ici. Quand viendra le moment de vous témoigner notre reconnaissance, nous serons au rendez-vous”, scande le sénateur Rasolondratsimba. Aline Mamiarisoa, gouverneure de l’Amoron’i Mania a aussi aligné son allocution sur la même note. “Nous sommes dans une année électorale. (…) Nous souhaitons que vous vous portiez candidat à l’élection présidentielle”, déclare-t-elle dans le nouveau stade de la capitale de sa région. Des ministres ont également pris part à la symphonie des Orange pour appeler à une candidature du président Rajoelina pour un deuxième mandat. “Vous êtes notre unique choix. (…) Ce n’est pas n’importe qui qui peut prétendre à être président de la République. Vous êtes là et vous allez y rester. Lorsque le moment sera venu, nous répondrons présents pour vous soutenir”, lance Marie Michelle Sahondra-rimalala, ministre de l’Éducation nationale, durant la remise officielle de la nouvelle École primaire publique (EPP), d’Alakamisy, à Ambositra. Pour sa première sortie publique avec le chef de l’État, Jean Bosco Rivotiana, ministre du Travail, de l’emploi, de la fonction publique et des lois sociales, s’est aussi fendu d’un discours hautement politique. “Les résultats témoignent des efforts déployés et du travail abattu. J’ai été député. Si j’estime que ce pouvoir n’est pas à la hauteur, je n’aurais jamais accepté d’intégrer le gouvernement. Ce que nous voyons ici, aujourd’hui, démontre que plusieurs députés et maires sont avec vous”, affirme celui qui a été député de Lalangina.

Comme le laisse entendre le ministre Rivotiana, outre les séries d’inauguration, le rendez-vous d’Ambositra a visiblement été également programmé pour démontrer que les Oranges, élus et responsables nommés font corps derrière le président de la République. Mais aussi, en répondant massivement au cri de ralliement de Christine Razanamahasoa, démontrer que le malaise en interne causé par la tentative de motion de censure contre le gouvernement, en décembre, n’est plus qu’un mauvais souvenir.

Relativement discret depuis un certain temps, le député Richard Fienena, élu de Manja, ou encore le député Fetra Rakotondrasoa, élu de Miarinarivo, qui s’est mis en retrait des querelles intestines de l’IRD, ont été au rendez-vous d’Ambositra. Pareillement, le député Charly Nakany, élu de Beroroha, y a fait une nouvelle apparition publique, malgré ses soucis de santé. Naina Andriatsitohaina, maire d’Antananarivo, et plusieurs gouverneurs ont également pris part à la grande messe Orange, dans la capitale de la région Amoron’i Mania.

Pour les députés, c’était surtout une manière de démontrer que même si certains ont quitté le navire, l’IRD reste un mastodonte politique et qu’ils sont prêts à en découdre lors de la joute électorale. Un point souligné par Andry Rajoelina, juste. “Vous êtes venus des quatre coins du pays pour être présents aujourd’hui. Ce qui démontre votre solidarité, votre cohésion. Je vous en suis reconnaissant, car ensemble nous pouvons déplacer des montagnes”, déclare le chef de l’État.