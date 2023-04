PORTRAIT – De l’art au muralisme, la passion de Tiavina à découvrir

Tiavina Andrianirina, une jeune femme de 21 ans et étudiante en marketing et vente à l’Institut des Sciences et Techniques (IST) Ampasampito, est en train de se faire un nom dans le monde de l’art à Madagascar. Alors qu’elle n’avait jamais envisagé de faire du muralisme au départ, Tiavina a commencé à s’intéresser à cette forme d’art en juin 2022 après avoir vu le travail d’un artiste étranger. Elle a commencé avec des dessins sur papier avant de se lancer dans la peinture murale et depuis, elle a reçu de nombreux compliments pour son travail. Ce qui l’intéresse le plus dans le muralisme, c’est la possibilité de mettre en avant son propre style artistique tout en mettant en valeur les idées et les souhaits des clients. «80% de mes œuvres sont des modèles que les clients choisissent et me demandent de reproduire, mais les 20% restants me permettent de m’exprimer vraiment en tant qu’artiste et de laisser ma propre empreinte sur l’œuvre finale » dit-elle. Les fresques murales sont souvent utilisées dans l’aménagement intérieur, un domaine que Tiavina apprécie tout particulièrement. Elle espère qu’en continuant à explorer cette voie, elle pourra non seulement travailler sur des projets plus ambitieux, mais aussi contribuer à la création d’un marché pour le muralisme à Madagascar. Tiavina veut inspirer les jeunes à poursuivre leur passion, peu importe leurs obstacles et leurs défis. Elle encourage les jeunes à trouver ce qu’ils aiment et à travailler dur pour y parvenir. Elle déclare «Vivez votre passion. Ne laissez pas les obstacles vous arrêter. Trouvez des personnes qui vous supportent et vous encouragent toujours». Elle est une jeune talentueuse qui souhaite partager son message avec tous les jeunes: « Soyez passionnés et travaillez dur pour atteindre vos rêves». En somme, le talent de Tiavina Andrianirina redonne de l’espoir aux jeunes Malgaches et nous sommes convaincus que son art apporte un message de motivation à travers ses œuvres murales représentatives.