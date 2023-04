NAMORONA – Une plante toxique tue cinq personnes

La faim a fait des victimes à Namorona, dans le district de Manakara. Une famille de cinq personnes a succombé dans la commune de Namorona, hier, selon le député de Manakara, Rasidimanana, joint au téléphone. Elles ont consommé du « veoveo », racine d’une espèce d’igname sauvage, une plante non comestible et toxique. Des habitants des régions du Sud consomment cette plante, lorsqu’ils n’ont plus rien à se mettre sous la dent. Et plusieurs ménages à Manakara, comme cette famille endeuillée, est touchée par cette insécurité alimentaire, actuellement. « La population s’enfonce dans une situation de précarité. Et l’État ne fait rien, par rapport à cela. », assène ce parlementaire. Les passages successifs de cyclones dans le Sud-Est de Madagascar, durant les périodes cycloniques 2021-2022 et 2022-2023 ont détruit les principales sources de revenu des habitants des régions touchées par les catastrophes. Les champs de culture ont été ravagés, les arbres fruitiers n’ont rien produit. Le Sud-Est sombre dans la pauvreté. La population appelle à l’aide.