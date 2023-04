JUDO – CHAMPIONNATS DE MADAGASCAR – Esca confirme sa suprématie

Le sommet national du judo s’est étalé de vendredi à dimanche, au gymnase d’Ankorondrano. Esca a devancé son club rival, Saint-Michel au classement des médailles.

Spectaculaire. Toutes les victoires en finale du championnat de Mada­gascar des seniors ou presque ont été par ippon. Les judokas de l’École Sacré-Cœur d’Antanimena (Esca) ont largement dominé le sommet national des seniors qui s’est déroulé samedi, au gymnase d’Ankorondrano. Ce club phare du pays s’est hissé à la tête du classement au tableau des médailles.

Esca a cartonné cinq médailles d’or dont trois chez les garçons et deux chez les filles. Très attendue, la finale des -73kg garçons a été le remake de la finale du précédent championnat national entre Rayan Ravelojaona et Lova Mahaisoa Randriansaolo du JC Saint-Michel. Rayan, champion national en titre, a conservé son titre en s’imposant par ippon après trois fausses attaques de son adversaire à sept secondes de la fin du combat. Une décision qui n’a pas été appréciée par certains techniciens et spectateurs car Rayan n’est autre que le fils du président de la commission des arbitres, Jean Yveas Ravelojaona. «Nous avons tout simplement appliqué le règlement international. Mon fils a maintes fois perdu auparavant, mais il n’y avait pas de commentaire. Lova a commis trois fausses attaques, cela fait partie des tactiques pour battre l’adversaire», explique Jean Yveas Ravelojaona.

Les deux autres titres de l’Esca ont été les œuvres de Fetra Ranaivosoa chez les -81kg et d’Ismaël Rakotonirina -60kg, un exploit pour ce combattant car le club a remporté le titre de cette catégorie depuis il y a sept ans. Fetra s’est imposé face à Mialy Henintsoa Rakotovelo du Saint-Michel en finale et Ismaël contre John Andriamanoelina du JCB.

Rivalité

Chez les filles, Esca a réalisé un doublé signé Mireille Andriamifehy, championne en titre de la catégorie -52kg, et Frederica Ralalaharisoa chez les -63kg, championne en titre également et détentrice de la Coupe de Madagascar. «Ce n’était pas facile, mais j’ai donné le meilleur pour remporter le titre, car mon objectif est de participer aux Jeux des Iles», confie Frederica.

Le premier rival du club Esca, apparemment Saint-Michel, se trouve en deuxième position au tableau des médailles avec trois titres chez les seniors. La quintuple médaillée d’or continentale et numéro un mondial des juniors, Laura Rasoanaivo-Razafy, a prouvé sa suprématie chez les -70kg filles. Face à une seule adversaire, elle arraché deux victoires, toutes par ippon face à Aicha Isilo de l’Hakudokan en formule «best of three» c’est-à-dire que les deux combattantes ont dû s’affronter à trois reprises. «Je n’ai pas sous-estimé mon adversaire pour ne pas perdre le combat… Je n’ai pas participé dans la catégorie des juniors faute d’adversaire», souligne Laura Rasoanaivo.

Et les deux autres titres du club d’Amparibe ont été signés Rina Ramahefarison, chez les -66kg garçons, et Narindra Rakotovao, chez les -57kg filles. Esca a également dominé chez les minimes en arrachant cinq titres contre trois du Saint-Michel. Point final sur le sommet national. La Fédération aura comme prochaines activités la participation de Laura au Mondial de Doha, l’organisation des Championnats d’Afrique des cadets et juniors à domicile en juillet, et les Jeux des Iles au mois d’août.