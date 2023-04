ENVIRONNEMENT – Société générale et Bôndy investissent dans la reforestation

Un challenge à relever. La reforestation constitue un enjeu majeur pour Mada­gascar sachant que le pays a perdu 44% de ses forêts naturelles depuis 1950. Ce qui constitue une menace pour les espèces endémiques de l’île qui sont une véritable richesse du pays. C’est pourquoi, Société générale Madagasikara, a cœur de contribuer activement à la protection de l’environnement et à reverdir le pays au travers de son action citoyenne annuelle de reboisement depuis 37 ans maintenant qui, plus qu’une tradition, est un véritable engagement de ses collaborateurs se traduisant par 140 200 arbres plantés sur une surface totale de 66 hectares à fin 2022. Voulant renforcer son impact majeur dans le développement durable du pays, Société générale Madagasi­kara allie protection de l’environnement et aide aux populations démunies. La raison d’être de son partenariat avec Bôndy, permettant ainsi une reforestation durable à Madagascar par la plantation d’un arbre ou d’une mangrove à chaque fois qu’une carte internationale est vendue. « Grâce à cette initiative, client et prospect souscrivant à une carte internationale auront la possibilité de contribuer activement à refaire de Madagascar une île verte. Et à partir du 1er mai, chaque client aura une géolocalisation de son arbre grâce au « tree tracking » avec un QR Code unique et nominatif, cette dernière caractéristique étant une révolution dans le domaine » expliquent les promoteurs de ce projet. Pour embarquer les communautés dans ces projets solidaires, ces dernières sont systématiquement consultées afin de connaître les plantes et espèces qu’elles souhaitent travailler, garantie d’activités génératrices de revenus pour elles. Bôndy, du haut de ses quatre ans d’existence, la PME de Max Fontaine, fondateur et administrateur, ne cesse de grandir. Elle compte actuellement 93 collaborateurs permanents dont 26 au siège, Antananarivo, et le reste réparti sur les différents sites d’activité de l’entreprise, si au démarrage ils n’étaient que 3 à s’être lancés dans l’aventure de transformer l’île rouge en île verte.